Négociation du personnel de soutien scolaire et collégial - Des avancées, mais du travail reste à faire

MONTRÉAL, le 24 févr. 2024 /CNW/ - Les employé-es de soutien des cégeps et du réseau scolaire représentés par la Fédération des employés et des employées de services publics (FEESP-CSN) ont voté majoritairement en faveur des règlements sectoriels et de table centrale dans le cadre de la négociation des travailleuses et des travailleurs du secteur public. Tout en soulignant certaines avancées, ils rappellent cependant que le gouvernement a encore bien du travail à faire pour attirer et retenir la main-d'œuvre dans le réseau public.

« Les mandats obtenus en assemblées générales sont majoritairement en faveur des règlements sectoriels et de table centrale. Toutefois, les taux d'adhésion varient d'un syndicat à l'autre, certains ont rejeté les ententes tandis que pour d'autres, c'était très serré. Cela envoie un message clair au gouvernement pour la suite des choses : s'il souhaite réellement être un employeur de choix, il lui reste du boulot à abattre pour reconnaitre le travail du personnel de soutien collégial et scolaire à sa juste valeur ainsi que pour rendre les services publics attrayants et à la hauteur de ce que la population mérite », déclare Frédéric Brun, président par intérim de la FEESP-CSN.

Les employé-es de soutien scolaire

Une majorité du personnel de soutien scolaire s'est prononcé en faveur (70%) et est satisfait de certaines avancées sectorielles, notamment celles concernant la prévention de la violence au travail, la régularisation de certains titres d'emploi plus précaires - comme les surveillantes et les surveillants d'élèves - ou bien la bonification de certains avantages sociaux. « Concernant les aides à la classe, nous devrons débuter sous peu les travaux avec la partie patronale afin de convenir de leur implantation dans nos écoles. Cependant, la vigilance est de mise. Les aides à la classe sont de nouvelles ressources. Il faudra donc s'assurer qu'elles ne soient pas utilisées dans certains centres de services pour pallier les ressources en adaptation scolaire, qui manquent cruellement à plusieurs endroits. Nous demeurerons vigilants », explique Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN, le regroupement syndical regroupant le plus grand nombre d'employé-es de soutien scolaire au Québec.

Les employé-es de soutien des cégeps

La majorité des employé-es de soutien des cégeps a aussi voté en faveur de l'entente de principe (82%) et souligne certains gains sectoriels tels que la bonification de la prime de soir, la création d'une prime de la prime de fin de semaine et d'une prime annuelle de fidélité. « Nous comprenons les limites découlant de la rareté de main-d'œuvre. Toutefois, le personnel de soutien collégial s'attendait à retrouver davantage de signaux témoignant de l'intention gouvernementale de s'attaquer à long terme à cet important problème dans nos cégeps. Aujourd'hui, un emploi dans le secteur public n'est hélas pas attractif. La hausse salariale de 17,4 % sur cinq ans vient certes atténuer le retard salarial, mais avec les retards accumulés, nous ne pouvons pas parler d'enrichissement. Et cela ne fait pas en sorte que la surcharge de travail diminue », remarque Riccardo Pavoni, président du Secteur soutien cégeps de la FEESP-CSN, regroupement représentant plus de 6000 employé-es de soutien collégial.

Pour Frédéric Brun, cela démontre que la négociation permet de négocier des solutions à certaines problématiques, mais pas toutes. « Dans les prochaines années, il faudra explorer d'autres avenues pour discuter de solutions concernant l'organisation du réseau scolaire et du réseau collégial. Et cela ne peut se faire à huis clos dans les cabinets des ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Les gens qui travaillent au quotidien dans ces réseaux, avec les élèves et la population étudiante du Québec, doivent faire partie des discussions », termine-t-il.

Le secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) est l'organisation la plus représentative du personnel de soutien scolaire au Québec. Il regroupe 37 syndicats représentant plus de 35 000 employés-es de soutien présents dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones.

Le Secteur soutien cégeps de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) est l'organisation la plus représentative du personnel de soutien dans les cégeps. Il regroupe près de 6300 membres répartis dans 34 établissements collégiaux et un centre informatique, situés dans onze régions du Québec. Il représente notamment les manœuvres, l'ensemble du personnel technique (travaux pratiques, administration, informatique, etc.), les agentes et agents de soutien administratif ainsi que les ouvrières et les ouvriers spécialisés.

