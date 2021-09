Négociation des conventions collectives dans le secteur public - Les syndicats du Secteur soutien cégeps et du secteur scolaire affiliés à la FEESP-CSN entérinent l'entente de principe

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et les travailleurs membres de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) ont entériné majoritairement l'entente de principe intervenue le 23 juin dernier, après un an et demi de négociations en vue du renouvellement des conventions collectives dans le secteur de l'éducation. Celles-ci s'appliqueront du 1er avril 2020 au 31 mars 2023.

« Cette entente correspond à l'orientation que la CSN avait mise de l'avant depuis le début de la négociation, réclamant qu'un coup de barre soit donné pour rehausser les conditions salariales des bas salarié-es du secteur public ainsi que les conditions de travail », souligne Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.

« Cela permettra également de contribuer à réduire l'impact de la pénurie de personnel. Chaque action contribuant à augmenter l'attraction et la rétention du personnel de soutien en éducation et en enseignement supérieur doit être accueillie favorablement », rajoutent d'une même voix Annie Charland, présidente du secteur scolaire FEESP-CSN, et Martine Moreau, présidente du Secteur soutien cégeps FEESP-CSN.

« Nous avons dû exercer plusieurs jours de grève pour faire comprendre au gouvernement que ce n'est pas avec des propositions de reculs que nous pouvons garder notre monde et attirer du nouveau personnel. Espérons que le message sera compris pour l'avenir », conclut Mme Gratton.

À propos

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) représente plus de 65 000 membres, regroupés au sein de 425 syndicats affiliés, œuvrant dans de multiples secteurs d'activité, tels que l'éducation, le transport, l'énergie, l'environnement, la sécurité, les sociétés d'État ainsi que les milieux municipal et communautaire. Au niveau scolaire et collégial, la fédération représente près de 41 000 membres du personnel de soutien dans 34 cégeps, 2 commissions scolaires anglophones et 31 centres de services scolaires francophones.

