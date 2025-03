Négociation de la convention collective du secteur génie civil et voirie 2025-2029: l'ACRGTQ annonce une entente

VILLE DE QUÉBEC, le 12 mars 2025 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) annonce la conclusion d'une entente avec l'Alliance syndicale portant sur les clauses générales et monétaires dans le secteur génie civil et voirie de la construction. Cette entente s'inscrit dans le cadre du processus de négociation pour le renouvellement de la convention collective couvrant la période de mai 2025 à avril 2029.

L'entente prévoit des augmentations salariales de 22 % sur 4 ans, soit 8 % en 2025, 5 % en 2026, 5 % en 2027 et 4 % en 2028.

L'ACRGTQ souhaite arriver à un accord négocié sur l'ensemble de la convention collective, avant l'échéance de la présente convention collective, dans le but d'éviter toute perturbation sur les chantiers de construction. Pour y parvenir, elle doit poursuivre la négociation en lien avec les clauses particulières. Par la suite, les ententes de principes seront soumises à la procédure de ratification par les employeurs et par les travailleurs.

Alors que de nombreux grands projets énergétiques, de mobilité et de transport ont récemment été annoncés par le gouvernement du Québec, le secteur génie civil et voirie veut s'assurer d'être une partie prenante engagée dans la construction d'un Québec vert et prospère.

Par ailleurs, d'autres projets du même genre seront considérés sous peu. Rappelons qu'avec le contexte politique actuel, le gouvernement envisage de soutenir le déploiement d'infrastructures publiques afin d'appuyer l'économie québécoise.

À propos de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Source: Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications et des affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 581-983-6006, [email protected]