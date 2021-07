Négociation dans les collèges - Les membres du SPGQ votent en faveur de la grève

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les personnes professionnelles des collèges représentées par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ont voté majoritairement en faveur de la grève.

Le mandat de grève est de cinq jours. Ceux-ci pourront être pris de façon continue ou discontinue, en journées, en demi-journées ou en heures et en minutes, et ce au moment opportun déterminé par le conseil des unités d'accréditation regroupées des collèges et proposé aux membres de chaque collège pour approbation.

« Les négociations piétinent et nos membres en ont assez, indique Line Lamarre, présidente du SPGQ. Plusieurs ententes de principe surviennent, mais nous ne constatons pas d'avancées significatives en éducation. Pour l'instant, les propositions de l'employeur sont insuffisantes pour améliorer l'attraction et la rétention du personnel professionnel dans les collèges, un problème majeur. Actuellement, le SCT offre moins de 250 $ par employé pour régler ces problèmes dans le réseau collégial, ce n'est pas sérieux! Faut-il comprendre que l'éducation supérieure n'est pas une priorité pour ce gouvernement? »

« À la suite du dernier exercice de relativités salariales, 65 % des corps d'emploi des collèges ont subi une dévalorisation de leurs échelles salariales, déplore Adi Jakupović, secrétaire du SPGQ et responsable politique de l'éducation supérieure. Cette situation doit être corrigée dans la présente négociation. Nous invitons une dernière fois l'employeur à négocier sérieusement, faute de quoi nos membres déclencheront la grève. »

À propos du personnel professionnel des collèges

Le SPGQ représente quelque 900 professionnelles et professionnels dans les collèges suivants : Abitibi-Témiscamingue, Alma, André-Laurendeau, Bois-de-Boulogne, Chicoutimi, Gaspésie et des Îles, Jonquière, Lanaudière, Lévis, Montmorency, Thetford, Rosemont/Cégep à distance, Sainte-Foy, Saint-Hyacinthe, Saint-Laurent et Trois-Rivières.

Les personnes professionnelles des collèges sont dans les corps d'emploi suivants : agente ou agent de la gestion financière; aide pédagogique individuel; analyste; attachée ou attaché d'administration; bibliothécaire; conseillère ou conseiller à la vie étudiante; conseillère ou conseiller d'orientation; conseillère ou conseiller en adaptation scolaire; conseillère ou conseiller en communication; conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle; conseillère ou conseiller en services adaptés; conseillère ou conseiller pédagogique; psychologue; spécialiste en moyens et techniques d'enseignement; travailleuse ou travailleur social.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente près de 29 100 spécialistes, dont environ 20 900 dans la fonction publique, 5 200 à l'Agence du revenu du Québec et 3 000 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

