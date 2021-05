Négociation dans le secteur public - Une rencontre constructive avec le premier ministre

QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) se réjouit d'avoir eu une rencontre constructive aujourd'hui avec le premier ministre, François Legault, et la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel.

Le SPGQ a abordé plusieurs enjeux importants pour ses membres, dont l'importance d'une rémunération équitable et juste pour ses membres. « Le premier ministre reconnaît que le personnel professionnel de l'État mérite d'être payé à sa juste valeur et tout comme nous il se dit préoccupé par les problèmes d'attraction de la main-d'œuvre, particulièrement dans certains secteurs, indique la présidente du SPGQ, Line Lamarre. M. Legault et Mme Lebel se sont aussi montrés ouverts à trouver des solutions aux enjeux sectoriels soulevés par le SPGQ. »

Le SPGQ a aussi sensibilisé le premier ministre à l'enjeu de la sous-traitance et de la perte d'expertise au sein de l'État. « Il s'est montré très intéressé quant aux économies potentielles que le gouvernement pourrait réaliser en limitant la sous-traitance, souligne Mme Lamarre. Ces sommes pourraient être réinvesties dans la main-d'œuvre. C'est un dossier de longue haleine. Les discussions commencent, mais nos visions à ce sujet se rencontrent. »

Le SPGQ a aussi discuté de l'entente de principe intervenue entre le gouvernement et la Fédération autonome de l'enseignement et les écarts salariaux qu'elle entraînait. « Nous espérons que le premier ministre a bien entendu le message », note Mme Lamarre.

En terminant, le premier ministre a dit souhaiter l'accélération des travaux aux tables de négociation. « Le SPGQ partage cette vision et souhaite une résolution rapide, mais les offres sectorielles doivent être au rendez-vous », indique Mme Lamarre.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente près de 29 100 spécialistes, dont environ 20 900 dans la fonction publique, 5 200 à l'Agence du revenu du Québec et 3 000 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

Web : www.spgq.qc.ca

Twitter : twitter.com/spgq

Facebook : www.facebook.com/lespgq

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Renseignements: Source : Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec; Renseignements : Nathalie Côté, Conseillère à l'information, 418-254-7892, [email protected]

Liens connexes

http://www.spgq.qc.ca/