Négociation dans l'hôtellerie : des perturbations à prévoir dans les jours à venir

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les syndicats de six hôtels du Québec ont obtenu une entente tout récemment, la CSN annonce une intensification des moyens de pression au cours des prochains jours pour la vingtaine d'hôtels qui est toujours en négociation.

Parmi les actions à venir, une journée de grève simultanée est prévue le 17 septembre. Il s'agit d'une première grève commune dans le cadre de la négociation coordonnée de l'hôtellerie, qui regroupe les syndicats de la Fédération du commerce (FC-CSN) qui sont toujours dans l'attente d'un règlement. Cette journée de débrayage s'ajoute à une série d'actions de perturbation (incluant d'autres journées de débrayage) prévue prochainement visant à mettre de la pression sur les employeurs récalcitrants. Déjà, deux syndicats ont entamé une grève générale illimitée au cours des derniers jours, soit le Double Tree (Montréal) ce week end et le Hilton Québec ce mardi.

« On sent une impasse à certaines tables de négociation, explique Michel Valiquette, trésorier et responsable du secteur Tourisme à la FC-CSN. Nos membres ne veulent pas de reculs et ils veulent conserver leur pouvoir d'achat, ce que les dernières ententes prévoient avec une hausse salariale de 8 % sur 4 ans. Mais plusieurs employeurs testent notre détermination de façon à imposer des reculs à nos conditions de travail. On constate l'usage de briseurs de grève à certains endroits et une foule d'autres tactiques pour étirer la négociation. On ne restera pas les bras croisés à attendre un règlement et on passe maintenant en deuxième vitesse. Notre patience a atteint ses limites. »

La reprise du tourisme international à risque

L'entente de principe de jeudi dernier au Hilton Laval laisse entrevoir une série de règlements sur les mêmes bases dans le secteur hôtelier, car la FC-CSN estime que les employé-es des autres hôtels ne méritent pas moins que l'entente de quatre ans déjà accordée. Cependant, dans le cas contraire, la reprise prévue en septembre et en octobre du tourisme international (en raison de l'ouverture des frontières) est à risque au Québec. En effet, de nombreux syndicats ont maintenant en poche des mandats de grève qui risquent de compromettre sévèrement la capacité d'accueil des hôteliers en cas d'absence de règlement dans les prochains jours.

« Les hôteliers savent maintenant à quoi s'attendre et ils savent que nous sommes disposés à négocier n'importe quand. La balle est dans leur camp », ajoute Michel Valiquette.

À propos de la négociation coordonnée de l'hôtellerie

Les 26 syndicats de l'hôtellerie affiliés à la CSN (plus de 2 500 membres) ont chacun le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs l'ensemble de leurs conditions de travail, mais sont liés par une série de demandes communes au sujet des salaires, des assurances collectives et de la protection du lien d'emploi notamment.

SOURCE CSN

Renseignements: Pierre-Luc Bilodeau, communications CSN, 514 912-6705

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/