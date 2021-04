Négociation coordonnée - Les travailleuses et les travailleurs au cœur de la relance de l'hôtellerie

MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - La 10e ronde de négociation coordonnée de l'hôtellerie à la Fédération du commerce (FC-CSN) a été lancée officiellement mercredi sous le thème « La relance, ça passe par nous ». Représentant plus de 2 500 professionnel-les de l'hôtellerie actifs dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Montérégie, de l'Estrie et du Grand Montréal, les 26 syndicats participants ont adhéré à une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs au cours des prochains mois.

« La course qui se joue présentement entre les vaccins et les variants nous force bien sûr à demeurer prudents, mais pour la première fois depuis un an, on peut maintenant espérer une certaine reprise de l'activité touristique dans un avenir rapproché, explique le trésorier de la FC-CSN, Michel Valiquette. Nous espérons que les employeurs comprendront que la relance de l'hôtellerie ne pourra se faire sans travailleuses et travailleurs qualifiés. »

La plateforme commune adoptée par les syndicats participants comprend quatre grandes demandes : une convention collective d'une durée de quatre ans; des améliorations aux régimes d'assurance collective; le maintien des liens d'emploi -- et donc des droits de rappel et d'ancienneté -- rétroactivement au 13 mars 2020; et des augmentations salariales raisonnables variant entre 2,1 % et 4 % par année.

En plus de ces demandes et de leurs demandes locales, les syndicats s'engagent à n'accepter aucun recul sur les clauses de nature pécuniaire ou sur les demandes de plateforme des négociations coordonnées antérieures.

« Après les premiers dépôts des offres patronales, on remarque déjà que certains employeurs irresponsables tentent de profiter de la crise pour sabrer les conditions de travail pour lesquelles les salarié-es se sont chèrement battus dans le passé, dénonce M. Valiquette. Ils devraient se rappeler que l'hôtellerie était aux prises avec un sérieux problème de pénurie de main-d'œuvre avant la pandémie. La crise n'aura fait qu'exacerber cette situation, alors ils feraient mieux de se donner les moyens d'attirer les travailleuses et les travailleurs s'ils veulent pouvoir profiter de la relance de l'industrie. »

La Fédération du commerce (FC-CSN), qui compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 330 syndicats, représente plus de 8 000 travailleuses et travailleurs de l'industrie touristique.

