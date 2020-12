Négociation coordonnée - Douze ententes conclues avec des magasins d'alimentation du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération du commerce-CSN se réjouit d'avoir déjà réussi à conclure douze ententes acceptées en moyenne par plus de 90 % des membres dans le cadre de la négociation coordonnée des magasins de l'alimentation.

« Grâce à la combativité des travailleurs et travailleuses, nous avons réussi à faire des gains plus que substantiels, affirme le vice-président de la Fédération du commerce (FC-CSN), Alexandre Giguère. C'est une excellente nouvelle pour les travailleuses et les travailleurs de l'industrie qui ont été et qui continuent d'être au front depuis le tout début de la crise sanitaire. »

Les douze ententes signées jusqu'à présent seront valides jusqu'en 2025 ou 2026 et elles atteignent les objectifs établis pour cette ronde de négociation. Elles prévoient, notamment, des améliorations considérables aux régimes de retraite ainsi que des augmentations salariales variant entre 2,5 % et 2,75 % par année. De plus, plusieurs salarié-es seront repositionnés dans l'échelle salariale, ce qui fait qu'ils bénéficieront d'une augmentation salariale effective pouvant aller jusqu'à 6 %.

Dès la signature des nouvelles conventions, de nombreux salarié-es obtiendront un salaire de 15 $ l'heure et d'autres l'atteindront rapidement. Par exemple, les caissières au dernier échelon de l'échelle salariale gagneront 16,93 $ l'heure dans les magasins avec service comme les IGA et 18,57 $ l'heure dans les détaillants à escompte comme les Maxi.

« Nous sommes fort satisfaits des règlements obtenus. Ceux-ci confirment la grande force de la CSN dans la région, explique le secrétaire général du Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN), Pierre Morel. Toutes bannières confondues, c'est chez nous que nous retrouvons les meilleures conventions collectives de tout le Québec, et de loin. »

« La signature de ces ententes ne signifie pas pour autant que nous cessons de revendiquer le retour de la prime « COVID » de 2 $, prévient toutefois M. Giguère. Nous continuerons de faire pression sur les employeurs sur ces enjeux, car l'actualité nous démontre chaque jour que les risques et les enjeux sanitaires sont tout aussi importants en ce moment qu'ils l'étaient le printemps dernier quand la prime avait été implantée. »

