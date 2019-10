Négociation chez Olymel à Princeville - Déclenchement de la grève

PRINCEVILLE, QC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Hier matin, à 8 h précises, les travailleuses et les travailleurs syndiqués de l'usine d'Olymel à Princeville ont quitté leur poste de travail afin de se rendre à leur cafeteria. Forts d'un mandat de grève récemment adopté à 94 %, les membres du Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN ont décidé d'envoyer un message clair à leur employeur.

« Pour garder ses mécaniciens, en 2018, l'employeur leur avait consenti des augmentations de 5,25 $ l'heure. C'est une preuve qu'il sait très bien qu'on peut régler les problèmes d'attraction et de rétention de main-d'œuvre actuels en versant de meilleurs salaires. En 2005, après 18 mois de fermeture, nous avons subi des baisses salariales de l'ordre de 5 $ l'heure. Aujourd'hui, l'entreprise est en pleine croissance grâce à nous et il est temps pour nous de rattraper le salaire perdu », de déclarer Steve Houle, président du SEOP-CSN.

Les parties se retrouveront à la table de négociation cet après-midi. Aucune entrevue ne sera donnée d'ici-là.

Le Syndicat des employé-es d'Olymel Princeville-CSN regroupe 350 membres affiliés à la Fédération du commerce (FC-CSN) qui compte quelque 28 000 membres regroupés dans plus de 350 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme. Ils sont également affiliés au Conseil central du Cœur du Québec-CSN qui regroupe près de 17 000 membres réunis au sein de 130 syndicats de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, Conseiller aux communications CSN, 514 894-1326, martin.petit@csn.qc.ca

Related Links

https://www.csn.qc.ca/