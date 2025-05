Négociation chez IKEA Montréal - Les travailleuses et travailleurs déclenchent une autre journée de grève

MONTRÉAL, le 11 mai 2025 /CNW/ - Le Syndicat d'IKEA Montréal - CSN déclenche une grève surprise à 11 h ce matin. Lors de la séance de négociation de lundi dernier, l'employeur n'a pas bonifié son offre salariale, qu'il maintient en deçà de l'inflation.

« L'employeur continue de nous offrir des augmentations dérisoires. Il n'offre pas à tous les employé-es la même hausse, selon l'échelon salarial où ils se situent. Avec sa proposition, plusieurs membres recevraient 0 % d'augmentation. C'est inconcevable avec le coût de la vie aujourd'hui », déclare Elie Zetrenne, président du syndicat.

Le syndicat a fait une contre-proposition à l'employeur. Ce dernier a répondu que les parties étaient trop loin l'une de l'autre et a demandé l'intervention d'un conciliateur auprès du gouvernement.

« Le magasin d'IKEA Montréal est le plus performant en matière de ventes en Amérique du Nord. Et c'est en grande partie grâce à ses travailleuses et ses travailleurs. L'employeur n'est même pas capable de les remercier en leur offrant une augmentation décente », croit Serge Monette, président de la Fédération du commerce-CSN.

« On est les meilleurs, on mérite un meilleur salaire », ajoute Élie Zetrenne.

« La vision d'IKEA est d'Améliorer le quotidien du plus grand nombre. Pour y arriver, l'entreprise doit commencer par bien rémunérer ses salarié-es. Le personnel contribue au succès du magasin, il mérite une reconnaissance salariale », affirme Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

À propos

Le Syndicat d'IKEA Montréal-CSN dénombre plus de 400 membres. Il regroupe l'ensemble des salarié-es du magasin.

La Fédération du commerce-CSN compte plus de 325 syndicats affiliés représentant 30 000 membres œuvrant dans le domaine privé.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Source : Julie Lampron-Lemire, 514 966-0710, [email protected]