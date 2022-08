Négociation à Loto-Québec - Le personnel professionnel est en grève cette semaine

QUÉBEC, le 8 août 2022 /CNW Telbec/ - Les 455 personnes professionnelles de Loto-Québec - toutes représentées par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) - sont en grève cette semaine, soit jusqu'au 12 août 2022.

Pouvant être levée à n'importe quel moment si l'employeur présente une contre-proposition acceptable, cette grève résulte d'une offre financière nettement insatisfaisante jusqu'à maintenant. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la négociation visant le renouvellement de la convention collective des personnes professionnelles à l'emploi de Loto-Québec dont la convention est échue depuis le 31 décembre 2021.

Les 455 membres du SPGQ sont insultés par l'offre salariale de Loto-Québec, car elle est loin d'arriver à la cheville de l'inflation qui gravite autour de 8 % en juillet 2022. Accepter cette offre équivaudrait à un spectaculaire appauvrissement pour ces personnes à l'emploi d'une société d'État très lucrative qui enregistre des ventes records dans le secteur des loteries.

Quant aux propositions syndicales, elles visent, d'une part, à maintenir un salaire compétitif dans le marché du travail actuel et, d'autre part, à maintenir le pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation très élevée et d'instabilité économique mondiale.

Le SPGQ a offert de nombreuses avenues à la partie patronale pour bonifier les offres salariales et les conditions de travail. Il a même proposé à la partie patronale de rencontrer conjointement le Conseil du trésor afin de parvenir à un rehaussement des offres actuelles. L'employeur a ignoré cette demande et il se borne à offrir une augmentation du nombre d'heures de travail afin d'augmenter les salaires annuels.

Les membres réclament également la possibilité d'être en télétravail à temps plein si leurs tâches leur permettent, mais l'employeur demeure fermé à cette possibilité. Le personnel professionnel a pourtant montré qu'il était parfaitement efficace et productif dans ce mode de travail dans les dernières années.

Rappelons qu'au terme d'une assemblée générale des membres tenue les 7 et 13 juillet 2022, le personnel professionnel de Loto-Québec a voté en majorité pour un mandat de grève d'une durée maximale de 20 jours à être pris du lundi au vendredi. Il a aussi entériné un mandat de grève générale à durée indéterminée, tous les jours ouvrables, de 18 h 31 à 6 h 59, les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés.

Les expertes et experts de Loto-Québec travaillent, notamment, dans les secteurs des technologies de l'information, des communications, des ventes et du marketing, des finances, de l'approvisionnement et de l'immobilier, ainsi que dans le secteur juridique.

