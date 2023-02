Négociation à l'École nationale de police du Québec - LES MEMBRES DU SFPQ ENTÉRINENT L'ENTENTE DE PRINCIPE

NICOLET, QC, le 16 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le personnel de l'École nationale de police du Québec (ÉNPQ), membre du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), a entériné l'entente de principe conclue avec l'employeur dans le cadre du renouvellement de leur convention collective. Lors d'un vote tenu hier soir, les membres ont accepté l'entente à plus de 93 %.

« Le taux d'approbation élevé témoigne de la satisfaction des membres à l'endroit de cette entente. Le déroulement des négociations aura été très long, presque 3 ans, mais ce qui importe aujourd'hui, c'est le résultat obtenu pour nos membres. La nouvelle convention collective d'une durée de 6 ans inclut notamment une clause remorque avec les conventions collectives de la fonction publique. Il est clair pour nous que l'employeur a su reconnaitre l'expertise et la contribution du personnel que nous représentons », explique Frédérick Dagenais, président régional du SFPQ.

Rappelons que le contrat de travail des quelque 400 travailleuses et travailleurs à l'ENPQ, représentés par le SFPQ, était échu depuis le 31 mars 2020. Le SFPQ représente les personnes comédiennes, instructrices et œuvrant dans les cuisines ainsi que différents emplois administratifs.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec. Quelque 31 000 d'entre eux sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 27 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 11 000 autres membres proviennent du secteur parapublic dont font partie les membres de l'ÉNPQ.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Renseignements: Frédérick Dagenais, Président régional, Centre-du-Québec - Estrie - Mauricie, Tél. : 819 475-0072, Cell. : 819 471-3350