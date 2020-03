Négociation 2020 - Le SPGQ accepte le processus accéléré de négociation

QUÉBEC, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) se réjouit d'avoir été invité dans le processus accéléré de négociation qui lui a été proposé aujourd'hui par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).

« Le SCT a établi des conditions pour cette négociation accélérée. Le SPGQ comprend la situation et il est prêt à discuter, indique Line Lamarre, présidente du SPGQ. La pandémie inquiète grandement les professionnels membres du SPGQ, eux-mêmes au cœur des services à rendre à la population. Présentement, plusieurs d'entre eux s'activent dans l'ombre à résoudre la crise. »

Une crise d'une telle ampleur nécessite un effort collectif. « Nos membres agissent sur deux tableaux. Comme citoyens, ils changent leurs habitudes de vie. Comme employés de l'État, ils travaillent à maintenir les services essentiels, à soutenir le combat contre la pandémie et à assurer la sécurité de la population. Ils le font au sein des ministères de la Sécurité publique, de la Santé et des Services sociaux de même que dans plusieurs autres ministères et organismes », précise Mme Lamarre.

Rappelons que le travail des professionnels de l'État contribue au bon fonctionnement, au respect et à la santé des institutions québécoises. Ils méritent respect, valorisation et reconnaissance de la part de leur employeur.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 28 000 spécialistes, dont environ 20 250 dans la fonction publique, 5 100 à l'Agence du revenu du Québec et 2 825 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

