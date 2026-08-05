neffy® est maintenant disponible partout au Canada pour les personnes vivant avec des allergies sévères

TORONTO, Aug. 5, 2026 /CNW/ -- ALK-Abelló Pharmaceuticals Inc. Canada (ALK Canada) a annoncé aujourd'hui que neffy® est maintenant disponible partout au Canada, à la suite de son approbation par Santé Canada en avril 2026. neffy® est approuvé pour les patients adultes et enfants pesant 30 kg (66 livres) ou plus, pour le traitement d'urgence des réactions allergiques, y compris l'anaphylaxie due à des piqûres ou morsures d'insectes, à des aliments, à des médicaments et à d'autres allergènes, ainsi que l'anaphylaxie idiopathique ou l'anaphylaxie provoquée par l'exercice physique.¹

« Jusqu'à présent, l'administration d'épinéphrine d'urgence nécessitait une injection. L'introduction d'un vaporisateur nasal sans aiguille permet de réduire l'anxiété souvent associée aux aiguilles. Avoir accès à un autre format peut aider les patients et les proches aidants à agir rapidement et avec une plus grande confiance lors d'une réaction allergique, » a déclaré Dr Rémi Gagnon, président, association des allergologues et immunologues du Québec.

Les réactions allergiques sévères peuvent survenir à la maison, à l'école, au restaurant et dans la communauté -- souvent sans avertissement. Pour les Canadiens vivant avec des allergies sévères, la gestion de ce risque fait partie du quotidien; les personnes concernées et leurs familles doivent constamment être prêtes à intervenir tout en menant une vie aussi normale que possible.

« Être prêt à administrer de l'épinéphrine est crucial pour les Canadiens qui vivent avec des allergies sévères, et le fait d'avoir le choix quant au dispositif à transporter au quotidien représente un avantage important », a déclaré Dominique Seigneur, Directrice des communications et du développement d'Allergies Québec. « L'arrivée de neffy® offre une nouvelle option facilitant l'intégration du traitement au quotidien des personnes allergiques, en plus de s'assurer d'avoir leur médication à portée de main. »

Bien que l'épinéphrine soit le traitement de première ligne contre l'anaphylaxie et doive être administrée rapidement²̦, un récent sondage en ligne mené par OnePoll pour le compte d'ALK Canada auprès de 2 000 Canadiens représentatifs à l'échelle nationale révèle que près de la moitié des Canadiens (49 %) affirment qu'ils ne se sentiraient pas à l'aise d'utiliser un auto-injecteur d'épinéphrine en cas d'urgence.³ Dans une situation où chaque seconde compte, avoir l'épinéphrine facilement accessible est essentiel.

À propos de l'anaphylaxie

L'anaphylaxie est une réaction allergique sévère et potentiellement mortelle.⁵ Les symptômes touchent généralement deux systèmes corporels ou plus (p. ex., peau, respiratoire, gastro-intestinal, cardiovasculaire).⁵ Les déclencheurs courants comprennent les aliments (en particulier les arachides, les noix, les crustacés, le lait et les œufs), les piqûres d'insectes, les médicaments, le latex et l'exercice.⁶ L'anaphylaxie est une urgence médicale, et une reconnaissance rapide et une prise en charge immédiate peuvent sauver des vies.⁵ L'épinéphrine est le seul médicament qui réduit les hospitalisations et les décès et doit être administré rapidement après l'apparition de l'anaphylaxie.⁵

À propos de neffy®

neffy® 2 mg est un vaporisateur nasal conçu pour assurer une absorption rapide de l'épinéphrine.¹ neffy® permet l'administration d'une dose unique complète d'épinéphrine dans un dispositif simple d'utilisation, sans nécessiter d'amorçage.¹,⁴ Sa durée de conservation est de 30 mois et il n'a aucune exigence de stockage particulière, et tolère des excursions de température jusqu'à 50 °C.¹ La congélation n'affecte pas sa durée de conservation; toutefois, s'il est accidentellement congelé, le vaporisateur nasal doit être décongelé pendant au moins une heure avant utilisation, car il ne s'activera pas s'il est congelé.¹ Les effets indésirables les plus fréquents (événements très courants ≥ 10 %) observés dans les études cliniques de neffy® n'ont été signalés qu'après une deuxième dose de 2 mg (4 mg au total) et comprennent l'irritation de la gorge (18,8 %), les maux de tête (17,6 %), l'inconfort nasal (12,9 %) et une sensation de nervosité (10,6 %).¹ Les renseignements complets sur le produit et son profil d'innocuité figurent dans la monographie de produit de neffy® à www.alk.net/ca/npm-fr.¹

À propos d'ALK Canada

Depuis plus de 100 ans, ALK est à l'avant-garde de la recherche et du traitement des allergies, avec pour mission mondiale d'aider des millions de personnes vivant avec des allergies. ALK Canada met cet héritage d'innovation au service des patients et professionnels de la santé canadiens, offrant un portefeuille complet de thérapies contre les allergies -- des tests diagnostiques à l'immunothérapie et aux soins d'urgence contre l'anaphylaxie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.alk.net/ca.

Références

Monographie de produit neffy®. Disponible à : www.alk.net/ca/npm-fr Allergies alimentaires Canada. Fiche d'information sur l'épinéphrine. Disponible à : https://foodallergycanada.ca/wp-content/uploads/Epinephrine-sheet-resource.pdf. Consulté le 2 juillet 2026. OnePoll (2026). Sondage auprès des consommateurs. ALK-Abello Pharmaceuticals Inc. Canada Hernandez-Trujillo V, et al. ACAAI 2024. Poster 8066 Gouvernement du Canada. Anaphylaxie et autres réactions aiguës après la vaccination : Guide canadien d'immunisation. Disponible en ligne à : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-2-innocuite-vaccins/page-4-innocuite-vaccins-effets-secondaires-suivant-immunisation.html. Consulté le 2 juillet 2026. Allergies Alimentaires Canada. FAQ sur les allergies alimentaires. Disponible en ligne à https://allergiesalimentairescanada.ca/les-allergies-alimentaires/allergies-alimentaires-101/foire-aux-questions/. Consulté le 2 juillet 2026.

SOURCE ALK

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