TORONTO, le 15 avril 2026 /CNW/ - ALK-Abello Pharmaceuticals Inc. Canada (ALK Canada) a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé neffy® 2 mg pour le traitement d'urgence des réactions allergiques (anaphylaxie) dues à des piqûres ou morsures d'insectes, à des aliments, à des médicaments et à d'autres allergènes ainsi que l'anaphylaxie idiopathique ou l'anaphylaxie provoquée par l'exercice physique chez les patients adultes et pédiatriques pesant 30 kg ou plus.1

Cette approbation répond à un besoin essentiel pour les Canadiens touchés par des allergies graves qui les exposent à un risque d'anaphylaxie. On estime que jusqu'à 2,5 millions de personnes au Canada sont touchées par des allergies graves.2,3 Les recherches montrent que la moitié des personnes vivant avec une allergie potentiellement mortelle ne portent pas constamment leur auto-injecteur d'épinéphrine prescrit et qu'environ la moitié n'utilisent pas d'auto-injecteur en cas d'urgence.4*

Dr Rémi Gagnon, président, association des allergologues et immunologues du Québec, a déclaré, « L'anaphylaxie peut survenir en quelques minutes à la suite d'une exposition à des allergènes et l'administration rapide d'épinéphrine est la première ligne de traitement pouvant s'avérer vitale. Malheureusement, les personnes souffrant d'allergies sévères ont souvent de la difficulté à toujours transporter leur épinéphrine et elles sont souvent hésitantes à l'utiliser. Cette réticence est souvent liée à la peur des aiguilles et à une incertitude quant à la manière de l'administrer correctement. Un vaporisateur nasal sans aiguille que les gens peuvent utiliser avec assurance et sans étapes complexes pourrait améliorer la rapidité et la pertinence de la réponse des personnes lors d'une réaction anaphylactique. »

neffy® est conçu pour tenir dans une poche pour une portabilité optimale. Il a également une durée de conservation de 30 mois à partir de la date de fabrication et peut supporter des excursions de température jusqu'à 50 °C, des différenciateurs clés par rapport aux auto-injecteurs.1,5

neffy® 2 mg a été approuvé au Canada à la suite d'études cliniques portant sur plus de 700 participants. Aucun effet secondaire grave n'a été signalé.1 Les effets indésirables les plus fréquents (événements très courants ≥ 10 %) observés dans les études cliniques de neffy® n'ont été signalés qu'après une deuxième dose de 2 mg (4 mg au total) et comprennent l'irritation de la gorge (18,8 %), les maux de tête (17,6 %), l'inconfort nasal (12,9 %) et une sensation de nervosité (10,6 %).1

Andrew Desbarats, directeur général, ALK Canada, a déclaré : « L'approbation de neffy® marque une étape importante dans le traitement de l'anaphylaxie depuis plus de 35 ans. Depuis plus d'un siècle, ALK se consacre à améliorer la vie grâce aux soins contre les allergies, et avec neffy®, nous offrons un vaporisateur nasal d'épinéphrine sans aiguille et portable pour aider les quelque 2,5 millions de Canadiens vivant avec des allergies potentiellement mortelles à transporter leur traitement partout où la vie les mène. »

neffy® devrait être disponible dans les pharmacies à travers le pays à l'été 2026. Entre-temps, les Canadiens peuvent s'inscrire pour recevoir des notifications à www.neffy.ca.

Données probantes cliniques et profil d'innocuité

neffy ® a un profil d'innocuité établi1; le programme de développement clinique a généré plus de données cliniques que tout autre dispositif d'épinéphrine : plus de 1 100 administrations, dosées une ou deux fois, chez plus de 700 participants. 6

a un profil d'innocuité établi1; le programme de développement clinique a généré plus de données cliniques que tout autre dispositif d'épinéphrine : plus de 1 100 administrations, dosées une ou deux fois, chez plus de 700 participants. Les études cliniques montrent que neffy ® est absorbé rapidement par la muqueuse nasale et délivre l'épinéphrine de manière constante et prévisible. 1,7

est absorbé rapidement par la muqueuse nasale et délivre l'épinéphrine de manière constante et prévisible. neffy® a montré une réponse similaire aux auto-injecteurs dans divers scénarios réels, y compris les doses uniques et répétées, l'auto-administration, l'utilisation chez les enfants et les situations de congestion nasale due aux rhumes ou aux allergies.1,8

À propos de neffy®

neffy® 2 mg est un vaporisateur nasal conçu pour fournir une absorption rapide de l'épinéphrine.1 neffy® délivre une dose unique complète d'épinéphrine dans un format convivial, sans nécessiter d'amorçage.1,9 Il a une durée de conservation de 30 mois et aucune exigence de stockage particulière.1 La congélation n'affecte pas sa durée de conservation, mais s'il est accidentellement congelé, le vaporisateur nasal doit être décongelé pendant au moins 1 heure avant utilisation, car il ne s'activera pas s'il est congelé.1 Au-delà du Canada, neffy® est également approuvé aux États-Unis et au Japon, ainsi que dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, où il est connu sous le nom d'EURneffy®.

À propos de l'anaphylaxie

L'anaphylaxie est une réaction allergique grave et potentiellement mortelle.10 Les symptômes touchent généralement deux systèmes corporels ou plus (p. ex., peau, respiratoire, gastro-intestinal, cardiovasculaire).10 Les déclencheurs courants comprennent les aliments (en particulier les arachides, les noix, les crustacés, le lait et les œufs), les piqûres d'insectes, les médicaments, le latex et l'exercice.11 L'anaphylaxie est une urgence médicale, et une reconnaissance et une prise en charge rapides peuvent sauver des vies.10 L'épinéphrine est le seul médicament qui réduit les hospitalisations et les décès et doit être administré rapidement après l'apparition de l'anaphylaxie.10

À propos d'ALK Canada

Depuis plus de 100 ans, ALK est à l'avant-garde de la recherche et du traitement des allergies, avec pour mission mondiale d'aider des millions de personnes vivant avec des allergies. ALK Canada apporte cet héritage d'innovation aux patients et professionnels de la santé canadiens, offrant un portefeuille complet de thérapies contre les allergies -- des tests diagnostiques à l'immunothérapie et aux soins d'urgence contre l'anaphylaxie. Pour plus d'informations, visitez www.alk.net/ca.

* basé sur un sondage auprès d'adultes (n = 450), de parents d'enfants (n = 255) et d'adolescents (n = 212) à qui un auto-injecteur d'épinéphrine avait été prescrit aux États-Unis

Références

1 Monographie de produit neffy®. Disponible à : www.alk.net/ca/npm-fr 2 Santé Canada. 2020 : Recherche relative à la prévalence des allergies et des intolérances alimentaires. Disponible en ligne à : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/allergies-alimentaires-intolerances-alimentaires/programme-recherche-allergenes-alimentaires/recherche-relative-prevalence-allergies-intolerances-alimentaires.html. Consulté le 12 décembre 2025. 3 Statistique Canada. Estimations de la population du Canada : Âge et genre, 1er juillet 2025. Disponible en ligne à : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/250924/dq250924a-fra.htm. Consulté le 12 décembre 2025 4 Warren CM, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2018;121:479-489.e2 5 Lowenthal, et al. AAAAI 2024. Poster L32 6 Données au dossier. 7 Casale TB, et al. J Allergy Clin Immunol. 2023;152:1587-96 8 Ellis AK, et al. Pharmaceutics. 2024;16:811 9 Hernandez-Trujillo V, et al. ACAAI 2024. Poster 8066 10 Gouvernement du Canada. Anaphylaxie et autres réactions aiguës après la vaccination : Guide canadien d'immunisation. Disponible en ligne à : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-2-innocuite-vaccins/page-4-innocuite-vaccins-effets-secondaires-suivant-immunisation.html. Consulté le 12 décembre 2025. 11 Allergies Alimentaires Canada. FAQ sur les allergies alimentaires. Disponible en ligne à https://allergiesalimentairescanada.ca/les-allergies-alimentaires/allergies-alimentaires-101/foire-aux-questions/. Consulté le 12 décembre 2025.

SOURCE ALK

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