QUÉBEC, le 17 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, une action publique a été dévoilée ce matin par Transplant Québec, afin d'attirer l'attention sur l'importance d'adopter un cadre législatif spécifique et complet pour optimiser le don au Québec. Ainsi, un cœur surdimensionné en silicone placé au centre d'un mur de glace de 2,4 mètres de hauteur trône devant l'Assemblée nationale jusqu'au 19 octobre afin de sensibiliser la population au don d'organes.

La nécessité d'une réforme complète du système

Action publique de Transplant Québec : Ne laissons plus le don d'organes sur la glace (Groupe CNW/Transplant Québec)

« Depuis plusieurs années, Transplant Québec soutient que le Québec doit entreprendre une grande réflexion sociale afin de revoir les lois et de mettre en place des processus efficaces pour hausser les taux de don d'organes », indique Martine Bouchard, directrice générale de Transplant Québec.

Au 31 décembre 2022, au Québec, 913 personnes étaient en attente pour un don, alors que 483 personnes ont pu être transplantées dans l'année, grâce à la générosité des donneurs décédés et de leurs familles. Toutefois, le nombre de dons d'organes est encore inférieur à celui d'autres provinces canadiennes et de pays très performants, comme l'Espagne et les États-Unis. Des progrès significatifs, qui bénéficieront à nos concitoyens en ayant le plus besoin, peuvent pourtant être réalisés par l'intégration de réformes cohérentes.

« Alors que la sensibilisation de la population sera nécessaire en marge de l'intégration de réformes cohérentes, Transplant Québec au regard des différentes discussions qui ont eu lieu au fil des derniers mois avec les instances gouvernementales, a confiance que les parlementaires sauront entreprendre cette discussion rapidement et avec un grand sérieux », soutient la directrice générale de Transplant Québec.

Retrouver un leadership international grâce aux meilleures pratiques

Transplant Québec se base depuis plusieurs années sur l'expérience internationale pour extraire et comprendre les éléments de performance. Ces constats et recommandations, notamment issus du Forum international sur la législation et la politique en matière de don et de transplantation, tenu en 2021, ont permis de concrétiser la vision de l'organisation en la matière. Un projet de loi global devrait donc notamment porter sur quatre grands éléments : l'organisation du don, ce qui inclut la structure, les processus et les pouvoirs ; la formation des professionnels de la santé ; le rôle et l'influence des proches du défunt et la sensibilisation de la population québécoise ; le consentement.

« Transplant Québec a l'ultime conviction que les Québécois et les Québécoises ont la sensibilité et la maturité nécessaire pour aborder cette grande réflexion, tout comme nous l'avons vu dans le processus entourant l'aide médicale à mourir », ajoute Martine Bouchard. Ultimement, c'est cette conversation et l'adoption d'un projet de loi pour un cadre législatif complet qui assurera le succès de la démarche et la hausse significative du taux de don d'organes.

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puissent bénéficier d'une transplantation.

