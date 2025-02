MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Les résultats records en don d'organes annoncés l'an dernier par Transplant Québec se sont poursuivis en 2024 et démontrent une activité qui n'a jamais été aussi soutenue depuis 10 ans tant sur le nombre de références (+ 89 %), que sur le nombre de donneurs décédés (+ 20 %), d'organes transplantés (+ 3 %) ou de personnes qui ont pu bénéficier d'une transplantation au Québec (+ 9 %). C'est notamment ce que révèle le bilan annuel en don d'organes dévoilé aujourd'hui par Transplant Québec.

« Bien que nos résultats soient positifs, ce sont encore 856 Québécoises et Québécois de trop qui demeurent en attente d'une transplantation salvatrice. » déplore la directrice générale de Transplant Québec », Martine Bouchard.

Si le nombre de références en don d'organes augmente, seulement près de 20 % d'entre elles mèneront à un donneur d'organes. La majorité des efforts sont investis pour seulement une fraction des résultats, lesquels ne permettent pas de faire diminuer la liste des personnes en attente d'un organe. En effet, à peine un peu plus de 1 % des décès hospitaliers répondent aux critères stricts permettant un don. « Ces chiffres soulignent l'urgence d'un changement systémique. Avec un potentiel d'environ 500 donneurs par année pour environ 1500 organes transplantables, nous en sommes seulement au tiers des possibilités. Pourtant, malgré les progrès réalisés au fil des ans, les statistiques nous rappellent l'ampleur du travail qu'il reste à accomplir » accentue Martine Bouchard.

Les trois régions les plus performantes au Québec

Au chapitre des références pour don d'organes, la région métropolitaine occupe le premier rang des régions les plus performantes au prorata de la population avec un taux de 23,8 donneurs potentiels pour 100 000 habitants, suivie par la Capitale-Nationale (17,6) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (17,3). L'Outaouais a quant à elle vu une augmentation de 46,2 % de son taux de références réalisant la meilleure progression concernant cette donnée par rapport à toutes les autres régions.

Des améliorations essentielles pour atteindre le plein potentiel du don d'organes

Le système actuel de dons d'organes repose sur des bases solides, mais fragmentées. Les disparités régionales en matière de référencement et d'accès aux soins, ainsi que la complexité administrative des registres de consentement, limitent notamment son efficacité. « Pour voir se concrétiser des améliorations durables qui permettront de sauver des vies, Transplant Québec propose d'agir sur plusieurs fronts, entre autres : mise en place d'un guichet unique en ligne pour simplifier les processus de consentement, révision des obligations de référencement des donneurs potentiels par les établissements de santé et la désignation officielle de Transplant Québec comme organisme responsable de l'ensemble du processus » rappelle Martine Bouchard. Ces mesures sont non seulement essentielles pour améliorer la coordination, mais aussi pour réduire les délais, et augmenter le nombre de dons effectifs.

Les faits saillants en un coup d'œil (2023) :

1116 références pour don d'organes ont été faites à Transplant Québec.

856 personnes étaient inscrites sur la liste d'attente unique gérée par Transplant Québec (au 31 décembre).

551 personnes ont pu être transplantées au Québec grâce à la générosité des donneurs décédés et leur famille.

Le temps d'attente est au plus bas de son histoire pour les personnes transplantées de poumons et du cœur avec une moyenne respective de 49 jours et de 156 jours.

206 donneurs décédés au Québec ont permis de transplanter 644 organes.

La fiche d'information complémentaire peut être consultée ici.

Le bilan 2024 en don d'organes au Québec est disponible ici.

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puisse bénéficier d'une transplantation.

SOURCE Transplant Québec

Sandy Bastien, Transplant Québec, 514 286-1414, poste 219 / 514 606-2130, [email protected]; Diane Jeannotte, 514 772-8019, [email protected]