Navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal - La ministre Chantal Rouleau et la STQ annoncent le prolongement du service jusqu'au 29 septembre

QUÉBEC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Avec la tenue du Symposium en arts visuels le dimanche 29 septembre à la place du Village dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau et la Société des traversiers du Québec (STQ) annoncent que le service de navette fluviale entre Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal est prolongé d'une journée.

L'événement se tenant à quelques pas du service de navette, les visiteurs pourront ainsi compter sur une offre de transport multimodal efficace pour accéder au site. Le Symposium permettra à plusieurs artistes de la région d'exposer leurs œuvres et des ateliers créatifs seront également offerts.

« Avec le succès qu'a connu la navette fluviale cet été, j'ai demandé à la Société des traversiers de prolonger le service d'une journée, afin de favoriser la mobilité active des participants du Symposium, qui se tient à seulement quelques pas du quai d'embarquement. La fréquence des départs et le panorama extraordinaire du fleuve Saint-Laurent rendent ce service d'autant plus intéressant pour les amateurs d'art qui souhaitent participer au symposium », annonce la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau.

« Les artisans locaux sont importants pour la vitalité économique c'est pourquoi nous sommes heureux de contribuer au succès de cet événement culturel en prolongeant le service de navette fluviale. La navette permet de rejoindre Pointe-aux-Trembles à partir du Vieux-Port de Montréal en moins de 30 minutes », souligne le président-directeur général de la STQ, Stéphane Lafaut.

Rappelons que la navette fluviale assure, depuis le 16 juin, une liaison entre le Vieux Pointe-aux-Trembles, au coin du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Bellerive dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, et le quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal.

Le dimanche, la navette est en service de 10 h à 18 h et les départs s'effectuent aux 60 minutes toute la journée. L'horaire complet est disponible sur le site internet de la STQ au www.traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Téléphone : 418 446-5911; Alexandre Lavoie, Responsable des relations publiques, Téléphone : 418 646-0359, poste 251, Cellulaire et SMS : 418 576-3342, alexandre.lavoie@traversiers.gouv.qc.ca

Related Links

https://www.traversiers.com/