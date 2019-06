Navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal - En service 7 jours sur 7 d'ici quelques jours

QUÉBEC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le projet pilote de navette fluviale entre Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal est sur le point de commencer! Retardés de quelques jours par les crues printanières tardives et inhabituelles, les derniers préparatifs sont en voie d'être terminés, si bien que la navette pourra transporter ses premiers passagers au cours des prochains jours.

La navette reliera plus précisément le Vieux-Pointe-aux-Trembles, au coin du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Bellerive dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, et le quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal. Elle sera en service sept jours par semaine, et ce, jusqu'au 28 septembre.

Première traversée : surveillez les médias sociaux

Le moment exact de la mise en service sera diffusé dès qu'il sera connu. Les clients sont invités à consulter régulièrement les comptes Twitter de la Société des traversiers du Québec (STQ), du ministère des Transports du Québec (MTQ), de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), de la Ville de Montréal, de la Société de transport de Montréal (STM) ainsi que la page Facebook de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles au cours des prochains jours pour être avisés rapidement.

Réservation en ligne ou au téléphone

Les clients qui souhaitent utiliser la navette devront réserver au navark.ca pour s'assurer d'avoir une place à bord. Il sera possible de payer son passage par carte de crédit en ligne ou sur place. L'argent comptant sera également accepté aux sites d'embarquement.

La page de réservations et la grille horaire complète seront disponibles en ligne lorsque la date d'entrée en service sera connue.

Tarification

Le coût du passage piéton a été fixé à 3,50 $ et de 4,50 $ pour un cycliste. Cette tarification est cohérente avec celle établie par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Elle est toutefois entièrement indépendante des autres transporteurs publics (pas de correspondance entre le réseau de bus de la STM et la navette). L'intégration au système de perception OPUS est souhaitée en cours de projet pilote, mais des analyses doivent être effectuées au préalable.

En service sept jours sur sept

Deux navires de 47 places chacun appartenant à Navark, l'Explorateur et le Nydam, assureront le service. L'horaire, adapté en fonction de la période de la semaine, sera le suivant au démarrage du projet pilote :

Lundi au jeudi

En service de 6 h à 18 h 30

Départs aux 30 minutes en pointe (de 6 h à 9 h 30 et de 15 h à 18 h 30)

en pointe (de 6 h à 9 h 30 et de 15 h à 18 h 30) Départs aux 60 minutes le reste de la journée

Vendredi

Service de 6 h à 21 h 30

Départs aux 30 minutes en pointe (de 6 h à 9 h 30 et de 15 h à 18 h 30)

en pointe (de 6 h à 9 h 30 et de 15 h à 18 h 30) Départs aux 60 minutes le reste de la journée

Samedi

En service de 10 h à 21 h 30

Départs aux 60 minutes toute la journée

Dimanche

En service de 10 h à 18 h 30

Départs aux 60 minutes toute la journée

L'horaire pourrait être ajusté pendant le projet pilote.

Environ 30 minutes pour atteindre le Vieux-Port

La navette permettra aux citoyens de l'est de Montréal de réduire la durée de leurs déplacements de plusieurs minutes, puisque le trajet sur le fleuve Saint-Laurent sera d'une durée d'environ 30 minutes en tout temps. À titre de comparaison, un automobiliste peut mettre jusqu'à 1 h 15 pour effectuer le même trajet en pointe matinale, tandis qu'un cycliste pédalera pendant environ 1 h pour franchir la distance entre les deux endroits.

Plusieurs parcours de bus à proximité

Les clients peuvent utiliser les différentes lignes de bus locales de la STM pour se rendre aux sites de la navette fluviale. Dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, la Place du Village est desservie par les lignes 81 Saint-Jean-Baptiste, 86 Pointe-aux-Trembles, 189 Notre-Dame et 410 Express Notre-Dame. Dans le Vieux-Port, la ligne 715 Vieux-Montréal / Vieux-Port circule à proximité. Les clients sont invités à consulter le stm.info pour planifier leur déplacement en bus et déterminer le départ qui correspond le mieux avec l'horaire de la navette.

Accessibilité universelle : analyse en cours

Une analyse des mesures à prendre pour rendre le service accessible est débutée et se poursuivra au cours des prochaines semaines. Il est important de noter que les infrastructures utilisées dans le cadre du projet pilote, soit des navires existants et des sites d'embarquement en location, présentent certains défis pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les mesures qui peuvent être prises pendant le projet pilote pour favoriser l'accessibilité universelle le seront dès que possible. Celle-ci sera une priorité et fera assurément partie d'un projet pérenne.

Les bases d'un projet pérenne

Rappelons que le projet pilote de cette année fait suite à un essai de cinq jours mené par l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles l'an dernier et servira à jeter les bases d'un projet pérenne. En ce sens, des ajustements pourraient être apportés pendant le projet pilote afin de tester différentes solutions et déterminer celles qui répondent le mieux aux besoins et aux attentes des citoyens.

La STQ, le MTQ, la STM, l'ARTM, la Ville de Montréal et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles travaillent conjointement à la réalisation du projet, lancé par la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

