OTTAWA, ON, le 2 juin 2022 /CNW/ - En 2020, NAV CANADA a conclu une entente avec Unifly, un partenaire technologique stratégique, pour le déploiement d'un système national offrant des services numériques de gestion et d'exploitation sécuritaires de drones dans l'espace aérien canadien. En juin 2021, il y a exactement un an aujourd'hui, un élément central de ce système a été lancé : l'application NAV Drone.

Aujourd'hui, NAV Drone compte plus de 20 000 utilisateurs. L'application a profité à l'ensemble du système d'aviation, car elle réduit le risque d'incursions accidentelles des exploitants de systèmes d'aéronefs télépilotés (SATP) grâce à une meilleure connaissance de la situation pour les pilotes et le personnel des services de la circulation aérienne.

« NAV Drone est un élément clé de notre stratégie nationale de drones, qui témoigne de notre engagement à soutenir en toute sécurité ce segment croissant d'utilisateurs de l'espace aérien », a déclaré Raymond G. Bohn, président et chef de la direction de NAV CANADA. "Il constitue une élément de base important vers un environnement intégré de gestion du trafic RPAS »

Ce système entièrement numérisé est conçu pour prendre en charge les vols de drones en visibilité directe. Il facilite et accélère également le processus de demande d'autorisation de vol dans l'espace aérien contrôlé pour les pilotes de drones qualifiés. L'application a été conçue pour répondre aux réglementations actuelles et sera mise à jour en fonction de l'évolution de l'environnement réglementaire.

NAV Drone est dotée d'une interface utilisateur intuitive qui permet aux pilotes de drones canadiens d'accéder à des applications Web et mobile pour repérer les secteurs d'espace aérien où faire voler leur drone légalement et en toute sécurité, ainsi que pour planifier les vols et gérer les opérations, les pilotes et les flottes de drones.

NAV Drone a été utilisée pour un large éventail de missions, qu'il s'agisse d'inspections, de photographie, ou de services de premiers répondants ou d'urgence. Grâce à NAV Drone, il a même été possible d'obtenir l'autorisation d'accéder à l'espace aérien contrôlé pour transporter un poumon humain entre deux hôpitaux de Toronto en vue d'une transplantation.

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec NAV CANADA et de ce que nous avons contribué à réaliser au cours de la dernière année. Le succès de NAV Drone démontre une fois de plus qu'Unifly, en tant que principal fournisseur de solutions de gestion du trafic de systèmes d'aéronef non habité, est le partenaire idéal pour les fournisseurs nationaux de services de navigation aérienne et les autorités de l'aviation civile », a déclaré Andres Van Swalm, cofondateur et PDG d'Unifly.

En tant que fournisseur de services de navigation aérienne du Canada, NAV CANADA joue un rôle essentiel dans l'établissement d'un environnement opérationnel qui soutient le potentiel d'innovation de l'industrie des drones et assure la sécurité au sein de l'espace aérien canadien.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur NAV Drone, visitez notre site Web : NAV Drone.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien. La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

À propos d'Unifly

Fondée en 2015 par des contrôleurs de la circulation aérienne, Unifly est le chef de file mondial de la technologie de gestion du trafic de systèmes d'aéronef non habité. La plateforme Unifly met en relation les autorités et les pilotes de drones pour intégrer les drones dans l'espace aérien de manière sécuritaire. En numérisant et en automatisant entièrement la gestion de la circulation des drones, et en intégrant les systèmes d'aviation habités et non habités, Unifly permet aux autorités de l'aviation et aux fournisseurs de services de navigation aérienne de faire face, en toute sécurité, à la croissance exponentielle de la circulation aérienne générée par les drones.

SOURCE NAV CANADA

Renseignements: Brian Boudreau, Gestionnaire, Relations avec les médias, [email protected], Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226