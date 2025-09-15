OTTAWA, ON, le 15 sept. 2025 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui le lancement de son Portail Web Propositions d'utilisation de terrains, une plateforme numérique moderne facilitant pour les promoteurs, les municipalités et les autres parties prenantes la présentation et le suivi de propositions d'utilisation de terrains près des aéroports et des infrastructures de navigation aérienne.

Ce nouveau système numérique convivial et centralisé remplace les traditionnels formulaires papier et propositions par courriel. Il vise à diminuer le nombre de processus manuels, à accélérer les délais de mise en chantier et à favoriser l'exactitude et la cohérence du traitement des propositions.

Le Portail donne aux promoteurs un accès à des outils modernes de gestion des propositions. Ces personnes pourront téléverser des documents, consigner plusieurs obstacles à la fois, enregistrer des ébauches et faire le suivi de leurs propositions en temps réel. Des confirmations automatisées et des numéros de référence sont transmis en quelques minutes, ce qui garantit la transparence et la fiabilité à toutes les étapes.

« Ce lancement marque une étape importante pour la stratégie de modernisation de l'AIM de NAV CANADA, commente David Sheppard, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information. Il témoigne de la volonté continue de l'organisation d'améliorer les outils et les systèmes qui appuient les services d'information aéronautique, pour que ses processus soient plus efficaces, intuitifs et adaptés aux exigences en constante évolution du secteur de l'aviation. »

Le processus d'examen de l'utilisation de terrains joue un rôle critique pour la protection de la sécurité et de l'intégrité opérationnelle du service canadien de navigation aérienne. Ce processus permet d'évaluer les conflits potentiels avec les procédures d'atterrissage et de décollage, les interférences possibles avec les signaux de navigation, et les autres éléments qui risqueraient de nuire aux opérations aériennes. En s'assurant que les aménagements sont compatibles avec les infrastructures de navigation aérienne environnantes, NAV CANADA contribue à préserver les liaisons et les services aériens essentiels aux collectivités de partout au pays.

À l'heure où le Canada accélère les projets de logements et d'infrastructures à l'échelle du pays, cette initiative de modernisation facilite les évaluations rigoureuses et efficaces, tout en préservant les plus hautes normes de sécurité aérienne.

En bref

Le Portail Web Propositions d'utilisation de terrains, qui remplace les propositions papier ou par courriel, est maintenant en ligne.

Il offre les avantages suivants : Des délais raccourcis grâce à des confirmations automatisées et à des numéros de référence transmis en quelques minutes. Des flux de travail simplifiés pour permettre à NAV CANADA de traiter les demandes avec efficacité et cohérence. Un processus de gestion des propositions amélioré permettant d'enregistrer des ébauches, de consigner plusieurs obstacles à la fois et de faire le suivi des propositions en temps réel. Une conception moderne et intuitive offrant une expérience utilisateur fluide.

Ce portail appuie directement la stratégie de modernisation de l'AIM de NAV CANADA , soit une initiative pluriannuelle reposant sur les outils numériques, l'automatisation et les améliorations au service.

, soit une initiative pluriannuelle reposant sur les outils numériques, l'automatisation et les améliorations au service. Les examens d'utilisation de terrains évitent que les aménagements proposés compromettent la sécurité aérienne et interfèrent avec les services critiques de navigation aérienne.

Liens connexes

Pour en savoir plus et accéder au portail, rendez-vous sur la page Web mise à jour.

Portail de NAV CANADA : Portail Web Propositions d'utilisation de terrains.

Des questions ou des commentaires? Écrivez à [email protected].

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

Elle est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

SOURCE NAV CANADA

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, [email protected], Ligne d'information des médias : 1 888 562-8226