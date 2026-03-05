OTTAWA, ON, le 5 mars 2026 /CNW/ - NAV CANADA est fière d'annoncer aujourd'hui sa nomination, pour une deuxième année consécutive, parmi les meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale (RCN) en 2026.

Décernée par l'équipe de rédaction de The Career Directory, cette prestigieuse distinction reconnaît les organisations de la RCN qui excellent en matière de culture organisationnelle, de programmes de soutien au personnel et de stratégies modernes de gestion des talents.

Cette reconnaissance répétée reflète les efforts soutenus de NAV CANADA pour créer un environnement de travail où chaque personne peut s'épanouir, innover et contribuer à l'un des systèmes de navigation aérienne les plus sécuritaires et réputés au monde. Recevoir cet honneur deux années de suite souligne la constance avec laquelle l'organisation mise sur le perfectionnement professionnel, l'inclusion et le bien-être de son personnel.

La société a lancé plusieurs initiatives destinées à soutenir ses effectifs, dont le Programme de perspectives de carrière en exploitation de NAV CANADA, qui offre au personnel des voies de transition internes vers des carrières dans les services de la circulation aérienne. De plus, NAV CANADA a renforcé ses initiatives de diversité, équité, inclusion et appartenance (DEIA), notamment par l'élargissement de l'offre d'une formation sur le leadership inclusif à l'intention de la direction ainsi que par des bourses d'études destinées aux personnes autochtones, afin d'accroître l'accès aux carrières en aviation.

« Nous sommes à l'écoute, nous offrons un milieu inclusif avec des programmes de santé et de mieux-être, et les membres du personnel ont des occasions de collaborer et d'évoluer au sein de l'entreprise, affirme Diana Kelly, vice-présidente et chef de la direction des ressources humaines à NAV CANADA. NAV CANADA démontre qu'investir dans les personnes n'est pas seulement une bonne pratique, mais un gage d'excellence opérationnelle et de succès organisationnel. »

NAV CANADA est tournée vers l'avenir, et l'attraction et la rétention des meilleurs talents demeurent une priorité. Sa présence parmi les meilleurs employeurs de la RCN éclaire les candidates et candidats potentiels sur sa culture organisationnelle et sur les avantages et les perspectives professionnelles à long terme qu'elle offre dans un milieu de travail unique, axé sur sa mission.

Pour en savoir plus sur les raisons qui ont mené à la sélection de NAV CANADA parmi les meilleurs employeurs de la RCN en 2026, veuillez consulter ce site.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

Elle est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

