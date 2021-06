OTTAWA, ON, le 3 juin 2021 /CNW/ - Cette semaine marque le lancement de NAV Drone par NAV CANADA, le fournisseur de services de navigation aérienne du Canada. Cette application, conçue pour aider les pilotes et les exploitants de drones à utiliser leur système d'aéronef télépiloté (SATP) de façon sécuritaire et en tout légalité, peut maintenant être téléchargée à partir de l'App Store d'Apple et de Google Play. Une version Web de NAV Drone est également accessible sur le site de NAV CANADA.

Entre juin et décembre 2020, NAV CANADA a reçu près de 16 000 demandes d'autorisation de vol de SATP, soit une augmentation de 54 p. 100 par rapport à la même période en 2019. La Société s'attend à ce que cette tendance à la hausse se poursuive, puisque les entreprises et les particuliers sont de plus en plus nombreux à trouver de nouveaux usages aux drones au Canada.

En tant que fournisseur de services de navigation aérienne du Canada, NAV CANADA joue un rôle essentiel dans le développement du contexte opérationnel qui soutient le potentiel d'innovation du secteur des drones tout en assurant la sécurité de l'espace aérien canadien.

NAV Drone permet aux utilisateurs de soumettre des demandes d'autorisation de vol de drone à partir d'un appareil mobile, en plus de leur fournir des renseignements pour les aider à faire voler leurs drones rapidement, de façon sécuritaire et en toute légalité dans l'espace aérien contrôlé du Canada.

La seule application qui puisse autoriser les pilotes et les exploitants de drones à utiliser l'espace aérien contrôlé par NAV CANADA possède une interface conviviale à partir de laquelle les utilisateurs peuvent :

mieux comprendre la structure de l'espace aérien au Canada;





voir où les pilotes de drones possédant un certificat pour des opérations de base ou avancées peuvent utiliser leurs drones;





créer et mettre à jour une opération, et gérer le vol d'un drone;





obtenir automatiquement une autorisation de NAV CANADA lorsqu'un vol est approuvé.

Cette application facilite et accélère le processus de demande d'autorisation de vol dans l'espace aérien contrôlé pour les pilotes et les exploitants de drones certifiés.

Citation



« NAV Drone vient renforcer la sécurité de l'espace aérien canadien pour tous. Puisque le secteur des drones et les demandes de services de NAV CANADA évoluent rapidement, nous innovons constamment afin de répondre aux besoins des pilotes et des exploitants de drones d'aujourd'hui et de demain. Cette nouvelle application est un élément principal de notre stratégie nationale relative aux drones. Elle démontre une fois de plus notre engagement envers la sécurité aérienne et l'innovation technologique dans l'espace aérien du Canada », soutient Mark Cooper, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information de NAV CANADA.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

SOURCE NAV CANADA

Renseignements: [email protected], Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226

Liens connexes

www.navcanada.ca