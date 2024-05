OTTAWA, ON, le 15 mai 2024 /CNW/ - NAV CANADA a lancé aujourd'hui le Référentiel de météorologie à l'aviation, une nouvelle ressource unique sur la météorologie et les opérations aériennes.

En réponse aux défis changeants que posent les phénomènes météorologiques pour l'industrie de l'aviation, NAV CANADA, en collaboration avec des expertes et experts du milieu, a mis au point un nouvel outil éducatif de référence qui se veut un complément aux cours et programmes de formation en météorologie dans le but de rehausser la conscience situationnelle et la sécurité pendant les vols prévus. Un nombre important d'intervenants du milieu de l'aviation, notamment des écoles de pilotage, des autorités aéroportuaires et des transporteurs aériens, prévoient déjà intégrer le Référentiel de météorologie à l'aviation à leurs formations.

Première ressource du genre à combiner le contenu opérationnel et le contenu météorologique, ce nouvel outil est accessible à la communauté de l'aviation et au public. Il présente les principes de base de la météorologie, des exemples de phénomènes météorologiques ainsi que des perspectives de personnes œuvrant dans le secteur de l'aviation pour illustrer les répercussions et l'influence des systèmes météorologiques sur les opérations aériennes. Globalement, il permettra d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la collaboration dans le milieu de l'aviation grâce à une meilleure compréhension commune des phénomènes météorologiques.

« En élaborant le Référentiel de météorologie à l'aviation, l'équipe Applications météorologiques de NAV CANADA renforce l'engagement de la Société à faire progresser les connaissances et à contribuer à un avenir plus sûr pour l'industrie », souligne Sophie Splawinski, gestionnaire de réseau, Météorologie à l'aviation de NAV CANADA et chef du projet.

Le contenu du Référentiel de météorologie à l'aviation a été préparé par des expertes et des experts des domaines de l'aviation et de la météorologie, tels que des spécialistes de l'information de vol, des contrôleuses et contrôleurs de la circulation aérienne, des météorologues du Service météorologique du Canada (SMC), des gestionnaires de l'exploitation en service, du personnel chargé de la répartition des vols, des pilotes professionnels, des pilotes de l'aviation générale, des instructrices et instructeurs de vols certifiés, des membres d'administrations aéroportuaires et des membres du personnel de l'Unité nationale de gestion de la circulation de NAV CANADA.

« On explique la météo d'un point de vue scientifique, on trace un lien avec des prévisions et des observations météorologiques passées, et on discute des répercussions possibles, tant pour les monomoteurs de type Cessna que pour les gros porteurs commerciaux, et plus encore, ajoute Mme Splawinski. Permettre aux parties prenantes de l'industrie d'avoir la même compréhension de la météo et des différentes conséquences qu'elle peut avoir augmentera la sécurité, tant au sol que dans les airs, ainsi que notre capacité à collaborer plus efficacement. »

Le Référentiel de météorologie à l'aviation est une ressource bilingue gratuite qui fournit des explications météorologiques adaptées à l'industrie de l'aviation. Chaque terme est lié aux conséquences possibles des phénomènes météorologiques sur les utilisatrices et utilisateurs opérationnels. Il s'agit d'un guide de référence complet qui répond au double objectif de fournir des renseignements liés à la fois à la météorologie et à l'aviation.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien. La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

SOURCE NAV CANADA

Renseignements: Relations avec les médias, [email protected], Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226