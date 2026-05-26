L'accord conclu à Airspace World 2026 à Lisbonne marque une avancée concrète dans la transformation de la gestion de la circulation des SATP au Canada.

LISBONNE, Portugal, le 26 mai 2026 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui avoir choisi Indra Group comme partenaire technologique pour la mise en œuvre du système de gestion de l'information de vol des SATP (rFIMS), la plateforme numérique centralisée au cœur du cadre évolutif pour l'intégration sécuritaire des systèmes d'aéronefs télépilotés (SATP) dans l'espace aérien canadien.

David Sheppard, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information de NAV CANADA, et Victor Martínez, vice-président exécutif de la gestion du trafic aérien (ATM) chez Groupe Indra, se serrent la main. Étaient également présents : Mark Cooper, président et chef de la direction de NAV CANADA; Marie-Pier Berman, vice-présidente et chef de la direction de l'exploitation à NAV CANADA; ainsi que l'équipe de direction d'Indra. (Groupe CNW/NAV CANADA) David Sheppard, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information de NAV CANADA, et Victor Martínez, vice-président exécutif de la gestion du trafic aérien (ATM) chez Groupe Indra, se serrent la main. Étaient également présents : Mark Cooper, président et chef de la direction de NAV CANADA; Alan Chapman Directeur, Gestion de la circulation des SATP à NAV CANADA; ainsi que l'équipe de direction d'Indra. (Groupe CNW/NAV CANADA)

L'accord a été officialisé aujourd'hui par des membres de la direction de NAV CANADA et d'Indra Group lors d'une cérémonie de signature tenue en marge d'Airspace World 2026, principal événement annuel de l'industrie mondiale de la gestion de la circulation aérienne. Mark Cooper, Président et chef de la direction, David Sheppard, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information, et Alan Chapman, directeur, Gestion de la circulation des SATP, ont représenté NAV CANADA.

Cette annonce marque une avancée concrète dans la mise en œuvre de la vision commune établie par NAV CANADA et Transports Canada dans leur concept d'exploitation pour la gestion de la circulation des SATP publié en 2023. Celui-ci décrit un écosystème collaboratif à l'horizon 2030 réunissant NAV CANADA, les fournisseurs de services de gestion de la circulation des SATP (RSP), Transports Canada et les partenaires de l'industrie afin de favoriser une croissance sécuritaire et durable des activités liées aux SATP au Canada.

Une infrastructure clé pour l'avenir des drones au Canada

Le rFIMS offrira les services numériques centralisés et les principales interfaces entre NAV CANADA et un réseau grandissant de RSP appelés à servir directement les exploitants et les pilotes de drones. Le système sera déployé progressivement, les premières fonctionnalités devant entrer en service en 2029. Celles-ci comprendront d'abord des fonctions de base liées à la gestion des vols, à la surveillance et à la connectivité, avant d'évoluer vers des capacités avancées de renseignements opérationnels et de gestion tactique des conflits.

« La mission de NAV CANADA est d'assurer la sécurité du ciel canadien et de préparer notre espace aérien à la prochaine génération d'utilisateurs. L'entente conclue aujourd'hui avec Indra Group représente une étape fondatrice dans la réalisation de cette mission : elle permet de mettre en place l'infrastructure numérique requise pour intégrer les drones dans l'espace aérien canadien de manière sécuritaire et efficace, et de faire en sorte que le Canada demeure un chef de file mondial en services de navigation aérienne », a déclaré Mark Cooper, président et chef de la direction de NAV CANADA.

« Une récente étude de NAV CANADA prévoit une croissance exponentielle du secteur des drones au Canada -- une occasion économique majeure qui ne pourra se concrétiser que si l'infrastructure numérique appropriée est en place. L'entente conclue aujourd'hui avec Indra Group témoigne de notre engagement à soutenir cette croissance et à intégrer les drones de façon sécuritaire dans l'espace aérien canadien », a déclaré David Sheppard, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information de NAV CANADA.

Victor Martínez, vice-président exécutif de la gestion du trafic aérien chez Indra Group, a souligné : « Cette nouvelle entente viendra consolider notre étroite collaboration avec NAV CANADA et l'orientera vers l'un des principaux défis auxquels l'avenir de l'aviation est confronté, soit l'intégration sécuritaire et efficace des drones dans l'espace aérien. Nous sommes fiers d'accompagner NAV CANADA dans la construction d'un écosystème où les aéronefs habités et non habités pourront évoluer de manière coordonnée, contribuant ainsi à transformer la gestion du trafic aérien au Canada, tout en renforçant notre position de partenaire technologique de premier plan en Amérique du Nord. »

Une voie claire pour les RSP potentiels

L'un des principaux avantages du partenariat avec Indra Group est d'apporter davantage de clarté à l'ensemble de l'industrie canadienne des SATP, particulièrement en ce qui concerne la façon et le moment où les RSP seront appelés à participer au déploiement du rFIMS. L'architecture de NAV CANADA a été conçue dès le départ comme une plateforme ouverte permettant à des RSP tiers d'offrir des services différenciés aux exploitants partout au Canada, que ce soit dans des zones géographiques précises ou à l'échelle nationale. Au cours des prochains mois, NAV CANADA collaborera avec Transports Canada, les RSP potentiels et d'autres intervenants de l'industrie afin de poursuivre l'élaboration du cadre dans lequel ces fournisseurs exerceront leurs activités, notamment en ce qui a trait aux normes de sécurité et de qualité requises pour y participer.

« Les exploitants canadiens de SATP et les fournisseurs de services potentiels attendaient des précisions sur les prochaines étapes, a déclaré Alan Chapman, directeur, Gestion de la circulation des SATP, à NAV CANADA. L'annonce d'aujourd'hui marque le début d'un dialogue plus concret avec cette communauté, en vue de l'entrée en service en 2029 des premières capacités du rFIMS. NAV CANADA a hâte de collaborer avec les acteurs de l'industrie afin de mettre en place l'écosystème complet de gestion de la circulation des SATP au cours des prochaines années. »

Une solide présence canadienne à la table internationale

La présence de NAV CANADA à Airspace World 2026 dépasse largement la cérémonie de signature d'aujourd'hui. Tout au long des trois jours de l'événement, des membres de la haute direction prendront part à des tables rondes internationales portant notamment sur la collaboration civile-militaire et la résilience de l'espace aérien dans un contexte géopolitique en évolution, l'avenir de la gestion de la circulation aérienne et les talents nécessaires à sa réalisation, ainsi que le passage des opérations basées sur trajectoire (TBO) du concept à la réalité opérationnelle.

NAV CANADA est reconnue mondialement comme l'un des chefs de file en intégration sécuritaire des drones dans l'espace aérien. Cette expertise repose sur cinq années d'expérience opérationnelle avec NAV Drone, des progrès soutenus en automatisation et en conscience situationnelle, ainsi qu'un solide cadre de gestion de la sécurité. Le partenariat conclu aujourd'hui avec Indra Group vient consolider cette position de leader et renforcer la contribution du Canada à l'évolution de la gestion de la circulation des drones à l'échelle mondiale.

Liens connexes

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

NAV CANADA est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

À propos d'Indra Group

Indra Group (www.indracompany.com) est la principale multinationale espagnole et l'une des entreprises européennes de premier plan dans les domaines de la défense et de la numérisation avancée. L'entreprise est à l'avant-garde des secteurs de la défense, du spatial, de la gestion du trafic aérien, de la mobilité et des technologies transformatrices, notamment par l'intermédiaire de Minsait, et intègre ses capacités souveraines en intelligence artificielle, cybersécurité et cyberdéfense dans IndraMind. Indra Group ouvre la voie à un avenir plus sûr et mieux connecté grâce à des solutions innovantes, des relations de confiance et les meilleurs talents. Le développement durable fait partie intégrante de sa stratégie et de sa culture, afin de relever les défis sociaux et environnementaux actuels et futurs. À la clôture de l'exercice 2025, Indra Group a affiché des revenus de 5,457 milliards d'euros, avec une présence locale dans 46 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays.

SOURCE NAV CANADA

Pour obtenir de plus amples renseignements : Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226, [email protected]