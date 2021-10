OTTAWA, ON, le 21 oct. 2021 /CNW/ - NAV CANADA a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 août 2021.

Même si les niveaux de trafic aérien ont commencé à augmenter au cours du dernier trimestre de l'exercice 2020-2021, la Société a vu ses niveaux de trafic, mesurés en unités de redevance pondérées(1), diminuer de 32,7 % sur 12 mois par rapport aux niveaux de l'exercice 2019-2020, et de 55,7 % comparativement aux niveaux antérieurs à la pandémie enregistrés pour l'exercice 2018-2019.

En raison des faibles niveaux de trafic, les produits de la Société pour l'exercice 2020-2021 ont totalisé 870 millions de dollars, comparativement à 1 000 millions de dollars pour l'exercice 2019-2020, et ce, malgré la révision des redevances, dans le cadre de laquelle les tarifs de base ont augmenté en moyenne de 29,5 % en date du 1er septembre 2020.

« L'industrie de l'aviation continue de se heurter et de s'adapter à des obstacles de taille en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la demande en matière de transport aérien. Depuis le début de la pandémie, NAV CANADA se concentre sur la réalisation de son mandat principal en matière de sécurité et sur la gestion prudente de ses finances », a affirmé Raymond Bohn, président et chef de la direction de NAV CANADA. « En cette période où nous envisageons l'avenir, nous croyons qu'une responsabilité financière continue, des investissements judicieux dans la modernisation du système de navigation aérienne et le dévouement de notre personnel seront essentiels pour offrir de la valeur à nos clients et aux parties prenantes de l'industrie tout en continuant à remplir notre mandat de sécurité. NAV CANADA prend d'ailleurs toutes les mesures nécessaires pour bien se positionner afin d'appuyer en toute sécurité la reprise de l'industrie que l'on constate alors que des transporteurs rétablissent des routes, que les taux de vaccination augmentent et que les restrictions sur les voyages sont levées. »

Les charges d'exploitation pour l'exercice 2020-2021 se sont élevées à 1 278 millions de dollars, comparativement à 1 371 millions de dollars pour l'exercice 2019-2020, principalement en raison de la réception de la Subvention salariale d'urgence du Canada et de la poursuite des mesures d'économie, charges compensées partiellement par les coûts d'une année complète de services de surveillance satellitaire de l'espace aérien océanique entrés en vigueur en janvier 2020.

Les autres produits et charges pour l'exercice 2020-2021 ont consisté en une charge nette de 176 millions de dollars, comparativement à 241 millions de dollars pour l'exercice 2019-2020. Au cours de l'exercice 2020-2021, la Société a enregistré à des fins comptables une réduction hors trésorerie d'un montant de 36 millions de dollars (30 millions de dollars américains) de la juste valeur de son investissement sous forme d'actions privilégiées d'Aireon LLC, par rapport à une réduction de 112 millions de dollars (82 millions de dollars américains) pour l'exercice 2019-2020. La juste valeur réduite reflète l'incidence continue de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie mondiale de l'aviation.

La Société a inscrit une perte nette (avant la constatation des mouvements nets dans les comptes de report réglementaires, y compris la stabilisation des tarifs) de 577 millions de dollars pour l'exercice 2020-2021, comparativement à une perte nette de 584 millions de dollars pour l'exercice 2019-2020. Cette perte reflète la baisse considérable des recettes ainsi que la diminution de la juste valeur des investissements de la Société sous forme d'actions privilégiées d'Aireon LLC découlant de l'importante baisse de la circulation aérienne. À la fin de l'exercice 2020-2021, le compte de stabilisation des tarifs affichait un solde débiteur de 656 millions de dollars. Ce solde était de 255 millions de dollars à la fin de l'exercice 2019-2020.

La Société a enregistré un flux de trésorerie disponible(2) négatif de 509 millions de dollars au cours de l'exercice 2020-2021, comparativement à 231 millions de dollars pour l'exercice 2019-2020. Le flux de trésorerie relatif aux charges d'exploitation et aux dépenses d'immobilisations a une fois de plus dépassé les recettes provenant des redevances. Au cours du deuxième trimestre, la Société a émis des billets d'obligation générale d'une valeur de 500 millions de dollars. Le produit net tiré de l'émission de ces billets a été utilisé pour rembourser les billets d'obligation générale de série BMT 2011-1 de la Société d'une valeur de 250 millions de dollars qui venaient à échéance le 18 février 2021, en plus de servir à des fins générales d'entreprise. Depuis le début de la pandémie, la dette à long terme de la Société a augmenté de 1 100 millions de dollars. La Société a terminé l'exercice avec un solde de trésorerie de 319 millions de dollars.

La Société est assujettie à une législation qui réglemente sa manière d'établir les redevances. Le moment de la constatation de certains produits et charges recouvrés au moyen des redevances est enregistré par l'application de mouvements nets dans les comptes de report réglementaires. Un produit net de 577 millions de dollars a été inscrit au titre des mouvements nets constatés dans les comptes de report réglementaires pour l'exercice 2020-2021, comparativement à un produit net de 584 millions de dollars pour l'exercice 2019-2020. Cette variation dans les comptes de reports réglementaires est due principalement à des rajustements moindres servant à aligner la comptabilisation de certaines transactions sur les périodes au cours desquelles elles seront prises en considération pour l'établissement des tarifs de 60 millions de dollars, largement contrebalancés par des rajustements au compte de stabilisation des tarifs de l'ordre de 53 millions de dollars.

Liens connexes

Les états financiers de la Société, le rapport de gestion et la notice annuelle pour l'exercice ayant pris fin le 31 août 2021 sont disponibles aux liens suivants :

États financiers

Rapport de gestion

Notice annuelle

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

(1) Les unités de redevance pondérées renvoient à une mesure du trafic tenant compte du nombre de vols facturables, de la taille des aéronefs et de la distance parcourue dans l'espace aérien canadien, et sont à la base du calcul des redevances en fonction du mouvement, qui composent la majeure partie des recettes de la Société.



(2) Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière qui n'est pas liée aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et qu'utilise la Société pour améliorer la compréhension globale de son rendement financier et d'exploitation. Les mesures financières non liées aux PCGR n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La Société définit le flux de trésorerie disponible comme étant le solde de trésorerie généré par les recettes tirées des activités d'exploitation, moins les dépenses d'immobilisations, les investissements dans Aireon LLC, les autres investissements connexes et le paiement du principal sur les passifs liés aux contrats de location. La direction accorde de l'importance à cet indicateur, car il aide à mesurer l'incidence de son programme d'investissement sur les ressources financières de la Société.

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, lesquels sont sujets à des risques et incertitudes importants. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats indiqués dans ces énoncés prospectifs pour diverses raisons. NAV CANADA décline toute intention de mettre à jour tout énoncé prospectif.

