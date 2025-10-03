LONGUEUIL, QC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Après avoir été à la barre de Nautisme Québec pendant près de quatre ans, Josée Côté entame aujourd'hui un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle, quittant ses fonctions de directrice générale pour relever de nouveaux défis.

Sur la photo de droite à gauche : Béatrice Launay, Henri Troutet, Josée Côté, Pierre Dumas, Christine Lajeunesse, Andrea Cutugno. (Groupe CNW/Nautisme Québec)

Le conseil d'administration tient à exprimer sa profonde gratitude à Mme Côté pour son engagement et ses réalisations. Sous sa direction, l'organisation a traversé la pandémie, relancé ses événements phares, dont le Salon du bateau de Montréal, les Bateaux à flot, la Fête du nautisme, les forums, congrès et le Gala, tout en modernisant sa gestion et en consolidant son équipe. Elle a aussi initié un virage numérique, positionné le nautisme durable au cœur de la mission de Nautisme Québec, renforcé les liens avec les institutions gouvernementales, et développé des collaborations structurantes avec les associations provinciales et nationales de l'industrie.

« Ce fut un immense privilège de diriger Nautisme Québec au cours des dernières années. Ensemble, nous avons traversé des défis majeurs, modernisé l'organisation et valorisé le nautisme comme il mérite de l'être. Je suis fière du chemin parcouru et je quitte avec confiance, sachant que l'équipe et la communauté nautique poursuivront ce bel élan. », a mentionné Josée Côté.

Nomination d'un directeur général par intérim : Pierre Dumas

Dans cette période de transition, Pierre Dumas assurera l'intérim à la direction générale. Gestionnaire chevronné, diplômé en communication de l'UQAM, il a dirigé plusieurs OBNL et contribué à leur développement stratégique. Il a notamment fait croître un groupe de franchises pour un chiffre d'affaires de 40 M$, occupé des postes clés en marketing et développement des affaires, et fondé sa propre entreprise en voix publicitaires. Passionné de nautisme et navigateur, il entend poursuivre les opérations, consolider les acquis et maintenir des relations partenariales solides avec l'ensemble de la communauté nautique.

« Nautisme Québec joue un rôle essentiel dans la vitalité de notre industrie et dans la promotion d'un nautisme plus accessible et durable. C'est un honneur pour moi de contribuer à cette mission. Mon objectif est d'assurer une transition fluide, de soutenir l'équipe en place et de renforcer la confiance de tous les partenaires qui font vivre notre communauté nautique. », a ajouté Pierre Dumas, directeur général par intérim.

Une équipe renouvelée et engagée

M. Dumas pourra compter sur une équipe dynamique, composée de talents complémentaires :

Béatrice Launay , directrice du nautisme responsable et des relations avec le milieu, collabore étroitement avec le réseau des marinas, œuvre à la mise à niveau des infrastructures nautiques et à la transition écologique du secteur.

, directrice du nautisme responsable et des relations avec le milieu, collabore étroitement avec le réseau des marinas, œuvre à la mise à niveau des infrastructures nautiques et à la transition écologique du secteur. Andrea Cutugno , directeur communication, marketing et événements, met son expertise nautique internationale au service du rayonnement du nautisme québécois.

, directeur communication, marketing et événements, met son expertise nautique internationale au service du rayonnement du nautisme québécois. Christine Lajeunesse , adjointe exécutive, comptabilité et expérience membres, apporte une solide expérience en gestion et une connaissance pratique de la navigation.

, adjointe exécutive, comptabilité et expérience membres, apporte une solide expérience en gestion et une connaissance pratique de la navigation. Henri Troutet, agent médias et communication, valorise le nautisme québécois par ses contenus créatifs et audiovisuels.

L'équipe pourra également s'appuyer sur le Conseil d'administration de Nautisme Québec et sur l'accompagnement de Mme Côté, qui collaborera comme consultante pour assurer une continuité efficace.

« En ces temps de changement et à l'aube de nos 30 ans, c'est avec confiance que nous poursuivons notre mission de valoriser le nautisme durable et responsable afin de faire du Québec une destination nautique de premier choix », a déclaré Marc-André Loyer, président du Conseil d'administration.

À propos de Nautisme Québec

Depuis 29 ans, Nautisme Québec valorise, rassemble, sensibilise et représente les passionnées qui aiment et vivent du nautisme durable et responsable. Entièrement dédié à ce secteur, l'organisme soutient ses membres dans les domaines du développement économique, du nautisme durable, de la sécurité, du tourisme et de l'accès à l'eau. Promoteur d'événements phares tels que le Salon du bateau de Montréal, le Bateau à flot, la Fête du nautisme et le Congrès du nautisme, Nautisme Québec siège également sur de nombreux comités régionaux, provinciaux et nationaux, en collaboration avec des partenaires institutionnels et gouvernementaux. Ports de plaisance, marinas, clubs, concessionnaires, manufacturiers, associations et plaisanciers : Nautisme Québec agit comme un maillon essentiel entre l'industrie, les institutions et la communauté, pour faire rayonner le nautisme.

nautismequebec.com

facebook.com/NautismeQc

instagram.com/nautismequebec

SOURCE Nautisme Québec

Contact médias : Andrea Cutugno, Directeur communication, marketing et événements, Nautisme Québec, (438) 466-4819, [email protected]