LONGUEUIL, QC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Du 25 au 28 septembre 2025, le Bateau à flot de Montréal, organisé par Nautisme Québec et présenté par notre grand partenaire Aviva, fait son grand retour au bassin Jacques-Cartier du Vieux-Port. Événement unique au Québec, il est devenu le rendez-vous incontournable des passionnés de nautisme, des familles et des futurs acheteurs.

Les incontournables de l'édition 2025 :

Vu du Bateau à flot de Montréal depuis les quais. (Groupe CNW/Nautisme Québec)

Près de 100 embarcations à visiter et essayer : des pneumatiques agiles aux bateaux de sport dynamiques, en passant par les pontons conviviaux comme sportifs, les surfs électriques, les bateaux de pêche, les cruisers élégants et les yachts de luxe. Les visiteurs pourront découvrir en exclusivité plusieurs nouveautés 2025-2026, dont le Beneteau Swift Trawler 41 Flybridge , le Sea Ray SDX 270 , le Jeanneau SC1295 Coupé , le Brig Eagle , le Absolute 48 Navetta sans oublier des modèles prestigieux signés Bavaria, Azimut, North River , ATX Surf Boats, Chris Craft et Aquila , qui sauront attirer tous les regards sur les quais. Les amateurs de pontons ne seront pas en reste avec la gamme Armada (fabriquée au Québec) ou encore l'incroyable Avalon Excalibur et ses deux moteurs racing de 450 chevaux !

Une vitrine pour l'industrie nautique québécoise

Au-delà d'un salon grand public, le Bateau à flot est aussi un lieu de rencontre privilégié pour les professionnels. Chaque édition contribue à renforcer la visibilité du nautisme au Québec et à mettre en lumière une industrie innovante, en pleine croissance et au cœur de l'économie récréotouristique.

Informations pratiques

Lieu : Bassin Jacques-Cartier, Vieux-Port de Montréal

Dates : du 25 au 28 septembre 2025

Billets : disponibles en ligne ou à la porte au prix de 15 $ (taxes incluses)

Entrée gratuite pour les membres de Nautisme Québec (2 billets par adhésion), ainsi que pour les enfants de moins de 18 ans.

Site web de l'événement : https://www.nautismequebec.com/bateau-a-flot-de-montreal-2025/

Horaires :

Jeudi 25 septembre - Journée VIP et médias : 13 h à 17 h

Vendredi 26 septembre : 11 h à 18 h

Samedi 27 septembre : 9 h à 18 h

Dimanche 28 septembre : 9 h à 16 h

Partenaire principal : Aviva : fier de soutenir les plaisanciers québécois et de rendre possible le Bateau à flot de Montréal 2025.

Trousse visuelle pour les médias

Une trousse visuelle comprenant des photos, logos et visuels promotionnels du Bateau à flot de Montréal 2025 est disponible pour téléchargement afin de faciliter le travail des médias. Elle peut être consultée et téléchargée directement via le lien suivant : consulter la trousse médias.

Ces visuels sont libres de droits pour un usage médiatique uniquement. Merci d'indiquer le crédit photo « Nautisme Québec » lors de leur publication.

À propos de Nautisme Québec

Depuis 29 ans, Nautisme Québec rassemble, valorise et représente l'industrie du nautisme et de la plaisance au Québec et au Canada. Entièrement dédié à ce secteur, l'organisme soutient ses membres dans les domaines du développement économique, du nautisme durable, de la sécurité, du tourisme et de l'accès à l'eau. Promoteur d'événements phares tels que le Salon du bateau de Montréal, le Bateau à flot, la Fête du nautisme et le Congrès du nautisme, Nautisme Québec siège également sur de nombreux comités régionaux, provinciaux et nationaux, en collaboration avec des partenaires institutionnels et gouvernementaux. Ports de plaisance, marinas, clubs, concessionnaires, manufacturiers, associations et plaisanciers : Nautisme Québec agit comme un maillon essentiel entre l'industrie, les institutions et la communauté, pour faire rayonner le nautisme durable et responsable.

Contact médias : Andrea Cutugno, Responsable communication et marketing, Nautisme Québec, (438) 466-4819, [email protected]