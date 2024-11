MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - NANUK Protection d'Équipement Inc. poursuit son ambitieuse trajectoire de croissance en annonçant la nomination d'Ed Meyer au poste de vice-président, Développement des affaires mondiales et marchés stratégiques, effective à compter du 6 janvier 2025. Cette nomination marque un tournant stratégique pour la division commerciale de Nanuk en vue de renforcer sa présence mondiale et d'optimiser ses partenariats clés à travers divers marchés.

Ed Meyer, vice-président, Développement des affaires mondiales et marchés stratégiques (Groupe CNW/NANUK)

José Chagnon, président et chef de la direction de Nanuk, a déclaré : « Avec plus de 25 ans d'expérience dans la gestion des ventes et le développement des affaires à l'échelle mondiale, Ed est un leader reconnu pour sa capacité à transformer les stratégies commerciales en croissance durable. Son expertise en matière d'optimisation des opérations de vente, sa connaissance approfondie des marchés mondiaux (Amériques, EMEA, Asie) et son approche centrée sur le client font de lui un atout majeur pour l'équipe de direction de Nanuk. Nous sommes convaincus que l'amalgame de ses compétences en gestion stratégique et de son leadership permettront d'accélérer notre croissance sur les marchés clés et de solidifier nos relations avec nos partenaires. »

Dans ce nouveau rôle, Ed Meyer orchestrera l'ensemble de l'architecture du développement commercial de Nanuk, en mettant l'accent sur l'expansion de ses alliances stratégiques et partenariats à l'échelle mondiale. Son objectif sera de renforcer l'engagement clients, tout en pilotant des initiatives innovantes qui permettront de maximiser les succès de la division commerciale de Nanuk dans un environnement concurrentiel.

Avant de se joindre à Nanuk, Ed a été vice-président des ventes et du marketing mondial pour Pelican Biothermal et a également occupé le poste de directeur général chez Pelican Products Inc. au Canada. Il possède également une solide expérience en tant que directeur de district chez Grainger.

Un leadership tourné vers l'avenir

Reconnu pour son approche collaborative et son aptitude à développer des partenariats à long terme, Ed Meyer est également un leader apprécié pour sa capacité à rassembler les équipes et à livrer des résultats concrets. Sa nomination témoigne de l'ambition de Nanuk d'intensifier son développement à l'international et de maximiser les opportunités commerciales dans ses secteurs d'activité clés.

À propos de NANUK Protection d'Équipements Inc.

NANUK Protection d'Équipements Inc. est un leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions de protection de haute performance pour les professionnels de divers secteurs industriels. Connus pour leur robustesse, leur fiabilité et leurs caractéristiques innovantes, les produits NANUK sont utilisés par des clients du monde entier pour protéger leurs précieux équipements dans des conditions extrêmes. Pour en savoir plus sur notre vision et nos produits, visitez www.nanukcases.com.

SOURCE NANUK

Charles Benoit - VP marketing et stratégies commerciales, [email protected], (450) 628-1006, poste 345 ou 1-800-783-6883, poste 345