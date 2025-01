MONTRÉAL, le 14 janv. 2025 /CNW/ - José Chagnon, président et chef de la direction de NANUK Protection d'Équipements Inc., a annoncé aujourd'hui la nomination de Terri Schiek au poste de vice-présidente des ventes mondiales, division consommateur. NANUK est le fabricant de valises de protection étanches de qualité professionnelle.

NANUK accueille Terri Schiek en tant que nouvelle vice-présidente des ventes mondiales, division consommateur (Groupe CNW/NANUK)

« Nous sommes fiers d'accueillir Terri dans la famille NANUK. Son leadership, sa créativité et son expérience en ventes et en relations clients dans les secteurs des biens de consommation, de l'électronique grand public, des articles de sport, des articles de plein air et des jeux et divertissements correspondent exactement à ce que nous recherchions. Elle incarne nos valeurs, notamment un engagement inébranlable envers la conception et la qualité des produits, ainsi qu'une approche des ventes et du service résolument centrée sur le client. Grâce à son expérience en matière de développement des affaires, je suis convaincu que Terri jouera un rôle clé dans le développement continu de NANUK », a déclaré M. Chagnon.

Terri compte plus de 30 ans d'expérience dans des postes de direction au sein de marques et d'entreprises renommées comme SA Consumer Products, Igloo, Pelican et d'autres.

« Je suis ravie et honorée d'entreprendre ce nouveau rôle chez NANUK et de faire partie d'une équipe talentueuse et passionnée. NANUK inspire un grand respect auprès des professionnels et des consommateurs et a fait ses preuves en matière d'innovation, de qualité et de valeur exceptionnelles. Ce sera un immense plaisir de véhiculer les valeurs fondamentales de l'entreprise, de collaborer de près avec l'équipe et de faire rayonner la marque aux côtés des détaillants partenaires à l'échelle internationale », a souligné Mme Schiek.

En tant que leader de changement, Terri sera responsable du développement et de la mise en œuvre de l'orientation stratégique de la division consommateur de NANUK. Elle optimisera la structure des ventes et mettra en œuvre les meilleures pratiques pour définir les priorités en matière de gestion des relations avec les clients, de développement de nouvelles opportunités et d'objectifs de croissance.

Elle travaillera en étroite collaboration avec le siège social de NANUK à Terrebonne, au Québec, ainsi qu'avec le centre de distribution et les bureaux de NANUK situés en Europe.

Terri se joint à l'équipe de NANUK au cours d'une période de croissance continue et d'expansion partout dans le monde. Les lancements récents -- comme la nouvelle gamme de sacs pour caméras et drones, la Collection R innovante et écoresponsable, et de nombreux autres produits -- lui permettront de jouer un rôle clé dans le parcours consommateur. De plus, son rôle sera déterminant lors des prochains lancements.

À propos de NANUK Protection d'Équipements Inc.

NANUK Protection d'Équipements Inc. est un leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions de protection de haute performance pour les professionnels de divers secteurs industriels. Connus pour leur robustesse, leur fiabilité et leurs caractéristiques innovantes, les produits NANUK sont utilisés par des clients du monde entier pour protéger leurs précieux équipements dans des conditions extrêmes. Pour en savoir plus, visitez www.NANUK.com.

