En diminuant considérablement l'utilisation de résines vierges, la nouvelle gamme minimise la pression sur les ressources limitées de notre planète et s'intègre à l'économie circulaire, faisant de NANUK la première de son industrie à offrir des équipements de grade militaire faits de matériaux post-consommation.

TERREBONNE, QC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - NANUK, une marque québécoise reconnue mondialement pour ses valises de protection haut de gamme vendues dans plus de cinquante pays, est fière de présenter la collection NANUK-R, une gamme écoresponsable dont les produits sont fabriqués de résine recyclée post-consommation. NANUK-R incarne concrètement l'engagement de l'entreprise envers la qualité, la durabilité et la responsabilité environnementale.

La collection NANUK-R a été conçue dans le but de s'attaquer aux problèmes environnementaux urgents auxquels nous sommes confrontés. Plus de 3 millions de tonnes de déchets plastiques sont jetées chaque année, mais seulement 9 % d'entre eux sont recyclés. Les déchets restants aboutissent dans les décharges, dans les installations de valorisation énergétique des déchets ou dans la nature. En intégrant de manière ingénieuse des matériaux recyclés post-consommation dans le processus de fabrication, NANUK contribue activement à la préservation des ressources de notre planète. À l'instar de tous les produits NANUK, la collection NANUK-R offre une garantie à vie, contribuant à perpétuer la longévité du produit.

« Notre engagement en faveur du développement durable n'est pas seulement une responsabilité d'entreprise, c'est un impératif moral », a déclaré José Chagnon, président-directeur général de NANUK. « Cette gamme de produits de haute qualité témoigne de l'engagement de notre entreprise à favoriser une approche plus responsable pour les générations futures. »

La collection NANUK-R est dotée d'une quincaillerie en acier inoxydable, d'une poignée ergonomique intégrée, d'une valve d'équilibrage automatique et d'un système de verrouillage breveté pour une sécurité renforcée. Ces valises de protection constituent donc un choix idéal et robuste pour le transport et la protection d'équipements personnels et professionnels de valeur comme les batteries, les objectifs, les appareils photo, les systèmes de microphones, les petits pistolets, les dispositifs médicaux, les trousses de premiers secours, le matériel d'urgence et les instruments sensibles.

"Nous sommes convaincus que nos clients des domaines militaire et médical, des forces de l'ordre et de la sécurité industrielle accueilleront favorablement cette introduction opportune et significative de valises de grade militaire faites de matériaux post-consommation", a ajouté Philippe Koyess, vice-président de l'innovation et du développement de produits. "En choisissant nos valises durables fabriquées à partir de résine thermoplastique recyclée, nos clients font partie de la solution sans compromettre leurs caractéristiques structurelles, de résistance à l'usure et aux chocs."

La collection NANUK-R est désormais disponible à la vente, marquant ainsi une étape significative dans le parcours de l'entreprise vers un avenir plus durable. Joignez-vous à NANUK dans sa mission de protéger vos appareils et la planète.

