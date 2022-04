Nadine Groulx élue à la tête du conseil d'administration du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

M me Groulx devient ainsi la deuxième femme de l'histoire du CQCM à présider le conseil d'administration. La nouvelle présidente pourra compter sur des administrateurs qui sont tous des experts dans leur secteur d'activité et qui sont engagés à propulser davantage le mouvement coopératif et mutualiste par leur contribution au CQCM.

« C'est avec fierté que j'entreprends ce mandat afin de poursuivre la modernisation de l'organisation et ainsi mettre en place les meilleures conditions à la réalisation de la mission du CQCM qui est de représenter, concerter et promouvoir le modèle coopératif et mutualiste auprès du grand public et des leaders socioéconomiques. Je remercie le président sortant, M. Michel Gauthier, pour son dévouement et son esprit rassembleur qui nous confie une organisation mobilisée et tournée vers l'avenir. J'entends travailler avec mes collègues du conseil d'administration et l'équipe du CQCM afin de structurer et pérenniser les changements que nous avons apportés à l'assemblée générale annuelle », a souligné la nouvelle présidente du conseil d'administration du CQCM.

Le nouveau conseil d'administration du CQCM est maintenant composé des personnes suivantes :

Comité exécutif :

M me Nadine Groulx , présidente (Fédération des caisses Desjardins du Québec)

, présidente (Fédération des caisses Desjardins du Québec) M me Muriel Dubois , 1 ère vice-présidente (Sollio Groupe Coopératif)

, 1 vice-présidente (Sollio Groupe Coopératif) M. Alain Forget , 2 e vice-président (Agropur coopérative laitière)

, 2 vice-président (Agropur coopérative laitière) M. Jacques Côté, secrétaire (Confédération québécoise des coopératives d'habitation du Québec)

M. J. Benoit Caron , trésorier (Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile)

, trésorier (Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile) M. Mathieu Vigneault , administrateur (Coopérative de développement régional du Québec)

, administrateur (Coopérative de développement régional du Québec) M. Philip Girouard , administrateur (Fédération des coopératives des paramédics du Québec)

, administrateur (Fédération des coopératives des paramédics du Québec) M. Yvan Rose , administrateur (Promutuel assurance)

Administrateurs :

M. Stéphane Arseneau (Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunication du Québec)

M me Annie Beaupré (Fédération québécoise des coopératives forestières)

Annie Beaupré (Fédération québécoise des coopératives forestières) M. Sokchiveneath Taing Chhoan (Fédération des coopératives du Nouveau-Québec)

M me Chantal Dubuc (Fédération québécoise des coopératives de santé)

(Fédération québécoise des coopératives de santé) M. Marc Duplantie (Co-operators)

(Co-operators) M me Isabel Faubert-Mailloux (Réseau Coop)

(Réseau Coop) M. Michel Ferland (Fédération des coopératives d'alimentation du Québec)

(Fédération des coopératives d'alimentation du Québec) M. Mohamed Majdi (Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire)

(Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire) M. François Hastir (Comité jeunesse 18-35 ans)

M me Marie Lamontagne (SSQ mutuelle de gestion / La Capitale mutuelle de l'administration publique)

(SSQ mutuelle de gestion / La Capitale mutuelle de l'administration publique) M. Pierre Tardif (Fédération des coopératives funéraires du Québec)

Membres associés/observateurs :

M. Étienne Fouquet (chercheur à l'IRECUS)

M. Hugues Bourgeois (Coopératives et mutuelles Canada )

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le mouvement coopératif et mutualiste au Québec représente 3 000 coopératives et mutuelles et 11 millions de membres.

