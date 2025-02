Mylène Leboeuf-Gagné reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay─Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay─Lac-Saint-Jean à la marionnettiste et scénographe Mylène Leboeuf-Gagné. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis aujourd'hui par Benoit Cormier, chargé de programmes au CALQ, lors d'un événement spécial consacré à l'artiste et à son univers artistique, organisé par Culture Saguenay─Lac-Saint-Jean.

« Artiste brillante et déterminée, Mylène Leboeuf-Gagné ne cesse de vouloir se dépasser, et c'est pourquoi elle est devenue une référence incontournable dans le secteur du théâtre et de la marionnette. Avec son art, elle touche de nombreux publics et se démarque par sa remarquable ingéniosité. Engagée dans son milieu, elle enrichit la scène artistique québécoise de son dynamisme contagieux », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Mylène Leboeuf-Gagné

Après avoir complété des études en arts visuels, Mylène Leboeuf-Gagné a obtenu un BAC en scénographie à l'UQAM. Depuis 20 ans, elle évolue comme artiste et créatrice dans les arts vivants pour en trafiquer la réalité, la caricaturer, la fusionner à l'imaginaire et toucher au sensible. Intéressée d'abord par la matière, l'apport du mouvement s'est révélé essentiel à l'évolution de sa démarche.

La marionnette est devenue pour elle un espace où les limites humaines sont transgressées. L'ingéniosité structurelle et mécanique, additionnée aux jeux formels de la matière, dans la recherche d'un mouvement expressif, définit bien son champ de création.

Depuis plus de 15 ans, elle collabore avec différents artistes et compagnies au Québec ; du théâtre pour enfants à celui pour adultes, en passant par le théâtre expérimental. Ayant travaillé des années comme conceptrice pour plusieurs compagnies au Québec, elle a senti le besoin de donner elle-même vie à ses personnages, de pousser ses propres réflexions et d'élargir ses champs d'expertises. Elle produit et interprète maintenant ses propres créations. Mylène Leboeuf-Gagné partage sa vision, ses techniques et son expertise autant dans ses collaborations que lors des formations qu'elle offre.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Saguenay─Lac-Saint-Jean

Culture SLSJ représente l'ensemble du secteur culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean et agit comme locomotive de son développement depuis plus de 40 ans. À travers ses actions de concertation, de communication, de formation et de représentation, il mobilise plus de 250 membres artistes, travailleur.se.s culturel.le.s et autonomes, organismes et partenaires du secteur et positionne la culture comme un vecteur majeur de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube, lafabriqueculturelle.tv.

