La rémunération globale des salariés de l'administration québécoise est inférieure de 3,2 % à celle des autres salariés québécois en 2025

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - En 2025, l'administration québécoise présente, pour les emplois comparables, une moyenne salariale plus faible (- 12,1 %) que celle qui prévaut dans les organisations de 200 personnes et plus. Pour ces mêmes emplois comparables, le salaire observé dans l'administration québécoise est aussi moins élevé que celui du secteur privé et des autres secteurs publics (8,6 % et 17,9 %, respectivement).

Les salaires et la rémunération globale de 90 386 salariés de l'administration québécoise dans 74 emplois comparables sur le marché du travail sont rendus publics aujourd'hui dans le rapport Rémunération des salariés - État et évolution comparés 2025.

Les salaires de l'administration québécoise incluent la majoration de 2,6 % au 1er avril 2025 prévue dans les conventions collectives 2023-2028.

Évolution des écarts salariaux entre l'administration québécoise et les secteurs comparés

Écarts salariaux (%)

2025 2024 Écart 2012 Écart Autres salariés québécois - 12,1 - 11,4 Stable - 11,2 Stable Privé - 8,6 - 8,0 Stable - 7,8 Stable Autres secteurs publics - 17,9 - 16,6 En augmentation - 19,6 En diminution

Source : Institut de la statistique du Québec, Rémunération des salariés. État et évolution comparés 2025.

Les conditions de travail atténuent l'écart salarial de l'administration québécoise

Lorsque l'on considère les régimes de retraite, les assurances collectives, les congés payés et la semaine normale de travail (sans heures supplémentaires), la rémunération globale du personnel salarié de l'administration québécoise est inférieure de 3,2 % à celle des autres salariés québécois, et de 17,8 % à celle de ceux des autres secteurs publics. Elle est toutefois supérieure de 4,5 % à celle du personnel salarié du secteur privé.

Par rapport aux autres salariés québécois et à ceux du secteur privé, le personnel de l'administration québécoise est en meilleure posture sur le plan de la rémunération globale que sur le plan du salaire. Cela s'explique notamment par un nombre supérieur de congés et par une semaine normale de travail plus courte.

Évolution des écarts de rémunération globale entre l'administration québécoise et les secteurs comparés

Écarts de rémunération globale (%)

2025 2024 Écart 2012 Écart Autres salariés québécois - 3,2 - 2,1 Stable - 6,1 Stable Privé 4,5 5,8 Stable 3,3 Stable Autres secteurs publics - 17,8 - 16,2 En augmentation - 26,2 En diminution

Source : Institut de la statistique du Québec, Rémunération des salariés. État et évolution comparés 2025.

Évolution des écarts

Entre 2024 et 2025, les écarts restent stables entre le personnel de l'administration québécoise et les autres salariés québécois et ceux du secteur privé. Cela vaut tant pour le salaire que pour la rémunération globale. On fait les mêmes constats lorsque l'on compare l'année 2025 à l'année 2012.

La situation est différente en ce qui concerne le personnel salarié des autres secteurs publics. Les écarts salariaux et de rémunération globale se sont accrus au cours de la dernière année alors qu'ils ont diminué par rapport à 2012.

L'exercice de comparaison de la rémunération globale



L'Institut de la statistique du Québec a pour mandat d'effectuer la comparaison de la rémunération globale du personnel salarié de l'administration québécoise avec celle des autres salariés québécois. Il doit procéder à cet exercice tous les ans et rendre publics les résultats de cette comparaison à la fin novembre.



L'objectif de l'exercice est de comparer des emplois similaires. C'est pourquoi le personnel enseignant et infirmier, par exemple, ne fait pas l'objet de la comparaison, puisque l'administration québécoise en est le principal employeur. De plus, la comparaison s'effectue avec des organisations employant 200 personnes et plus ou des municipalités de 25 000 personnes et plus, car la structure d'emplois de ces organisations peut s'apparenter à celle de l'administration québécoise.



Les éléments retenus pour la comparaison ont été choisis dans un souci de pertinence et d'objectivité, et l'Institut les soumet périodiquement aux parties en négociation (patronale et syndicale) à des fins de consultation.



Secteur de base et marché de référence utilisés pour la comparaison : Administration québécoise • Fonction publique :

ministères, organismes

gouvernementaux, fonds

spéciaux



• Éducation



• Santé et services sociaux Autres salariés québécois

(organisations de 200 personnes et plus)



• Organisations privées



• Autres secteurs publics :

sociétés d'État, universités,

municipalités de 25 000 personnes

et plus, administration fédérale au

Québec

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

SOURCE Institut de la statistique du Québec