Diffusion à venir des résultats de la comparaison de la rémunération de l'administration québécoise avec celle des autres secteurs du marché du travail au Québec

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - L'Institut de la statistique du Québec désire informer les médias qu'il diffusera sur son site Web le jeudi 27 novembre l'édition 2025 du rapport Rémunération des salariés - État et évolution comparés

Dans ce rapport, diffusé annuellement, on compare les salaires et la rémunération globale de 74 emplois comparables de l'administration québécoise avec les salaires et la rémunération globale des salariées et salariés travaillant dans les organisations de 200 personnes et plus au Québec, dont ceux du secteur privé et ceux des autres secteurs publics (sociétés d'État, universités, municipalités et administration fédérale au Québec).

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

