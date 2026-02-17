/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec/

QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note qu'André Fortin, chef parlementaire, tiendra un point de presse le mardi 17 février 2026 à 11h20 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, et de Monsef Derraji, porte-parole du PLQ en matière de Transports.

DATE : 17 février 2026



HEURE : 11 h 20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde

Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications et attachée de presse d'André Fortin, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Earl M. Corales, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 514-967-2649, [email protected]