MONTRÉAL, le 16 janvier 2023 /CNW/ - Tecsys (TCS à la Bourse de Toronto), une société de pointe dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer que Murdoch's Ranch & Home Supply, un détaillant multiservices pour tout ce qui concerne les ranchs et les activités de plein air, a renouvelé son partenariat avec Tecsys pour fournir un logiciel de gestion des commandes à tous ses magasins en ligne et physiques. Le logiciel Omni™ OMS offre une expérience numérique améliorée aux acheteurs de Murdoch's, qui est client de Tecsys depuis 2017, tout en améliorant la vitesse d'expédition et la consolidation des commandes.

Les clients se rendent chez Murdoch's en ligne et dans six états et 35 magasins pour acheter ce dont ils ont besoin pour un mode de vie actif. Dans ses magasins adaptés aux familles, Murdoch's propose une foule de produits pour la maison et le jardin avec des marques telles que Carhartt, DeWalt, Husqvarna, Wrangler et YETI parmi tant d'autres. Grâce à son investissement dans Omni™ OMS de Tecsys, Murdoch's rend les achats en ligne aussi faciles et agréables que les achats en magasin, tout en rationalisant les expériences d'achat qui combinent les deux, comme le cliqué-retiré (acheter en ligne, retirer en magasin) qui s'appuie sur un routage avancé des commandes et l'exécution en magasin.

« En raison de la nature de nos gammes de produits et de nos emplacements éloignés, il est important pour nos clients de pouvoir vérifier la disponibilité en ligne et de savoir exactement ce qui est en rayon avant de se rendre sur place », explique Robert Meshew, directeur de l'information chez Murdoch's. « Pour ce faire, nous comptons sur Tecsys et sa solution Omni™ OMS pour pouvoir connecter en temps réel nos systèmes de point de vente frontaux et de gestion des stocks dorsaux à notre boutique en ligne, afin qu'il n'y ait aucune lacune dans la visibilité ou la précision des données d'inventaire. »

Tecsys Omni™ OMS est un système de gestion des commandes distribué SaaS natif du nuage, conçu pour l'exécution moderne du commerce électronique. Des fonctionnalités avancées sont incluses avec le système de gestion des commandes de base, ce qui en fait l'une des solutions d'exécution omnicanale des plus complètes et des plus rentables du marché actuel. Tecsys Omni™ OMS peut être mis en œuvre de manière autonome ou dans le cadre de la plateforme d'exécution omnicanale de bout en bout de Tecsys, ce qui comprend la gestion des stocks en magasin, la micro-exécution, la gestion d'entrepôt et du transport.

Pour offrir aux clients une expérience d'achat positive qui ne soit pas retardée ou interrompue en raison de ruptures de stock imprévues, Murdoch's doit maintenir une vue précise et en temps réel des stocks dans les nœuds d'inventaire, puis être en mesure d'exécuter les commandes avec un routage intelligent. Qu'il s'agisse d'une botte populaire dans une taille particulière ou d'aliments pour animaux et de semences en vrac dans la cour, il est essentiel de savoir exactement ce qui est en stock et disponible pour les clients afin de répondre aux attentes des acheteurs en ligne et en personne. Que les stocks se trouvent sur les étagères, dans la cour ou dans l'entrepôt, l'Omni™ OMS de Tecsys donne à Murdoch's une source de données fiables sur les stocks à laquelle se connecter pour exécuter les commandes sur tous les canaux.

« La solution Tecsys s'est développée au fur et à mesure que le secteur du commerce numérique s'est développé », explique Frank Seiferth, directeur principal de la gestion des produits de détail chez Tecsys. « Comme les achats en ligne, les achats en personne et l'exécution des commandes omnicanales se déroulent tous en même temps, il est essentiel de savoir exactement ce qui est disponible dans les rayons grâce à une visibilité des stocks en temps réel pour offrir une expérience d'achat unifiée et agréable. Pour Murdoch's et d'autres clients omnicanaux, l'utilisation des données pour rendre le traitement des commandes plus rapide et plus rationnel est une priorité essentielle. »

Pour en savoir plus sur Omni™ OMS, consultez https://www.tecsys.com/fr/solutions-omni-retail/order-management

À propos de Murdoch's Ranch & Home Supply

Murdoch's Ranch & Home Supply est un commerce moderne qui se consacre à trois idéaux honnêtes et travailleurs : proposer de nombreuses marchandises pratiques, être un endroit que toute la famille aime visiter et laisser notre gratitude envers nos clients se manifester dans chaque interaction.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement axées sur l'informatique en nuage qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance et l'avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes et l'exécution des commandes, ainsi que des solutions de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com.

