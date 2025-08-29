Les produits et services de qualité stimulent des marges fortes, un bénéfice d'exploitation et un BAIIA positifs continus

PICKERING, ON, le 29 août 2025 /CNW/ - MTL Cannabis Corp. (CSE: MTLC) (« MTL » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le dépôt de ses états financiers pour les périodes de trois mois et de neuf mois se terminant les 30 juin 2025 et 2024. Vous trouverez tous les détails à www.sedarplus.ca.

Faits saillants financiers consolidés du premier trimestre de 2025 :

La Société a réalisé un revenu net de 25 890 287 $, soit une augmentation de 48 023 $ par rapport à 25 842 264 $ lors du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

La Société continue de générer un bénéfice d'exploitation positif de 2 052 265 $, contre 4 963 969 $ au même trimestre de l'année dernière.

La Société continue d'afficher un BAIIA positif de 3 447 895 $ et un BAIIA ajusté de 2 995 799 $, contre respectivement 6 527 812 $ et 5 034 889 $ au cours du même trimestre de l'année dernière.

(1) Voir la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-dessous pour le rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté.

Résumé des projets d'investissement :

Afin de faciliter sa croissance future, la Société a annoncé un certain nombre de projets d'investissement transformateurs qui ont débuté au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, notamment :

Installation d'un éclairage à DEL : Au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, la Société a mené à bien la modernisation de toutes les salles de culture de ses installations situées à Montréal et à Louisville, ce qui a permis l'installation d'un éclairage à DEL pour soutenir les opérations de culture en cours. Une fois pleinement opérationnelle, la technologie d'éclairage à DEL devrait réduire les coûts des services publics tout en augmentant les rendements et la qualité globale des produits destinés au marché.





Rénovation de l'installation du 815, avenue Tecumseh : La Société a commencé les travaux de rénovation et d'agrandissement de l'installation du 815, avenue Tecumseh à Pointe-Claire, au Québec. Actuellement, l'installation sert à la fois à la culture et à toutes les opérations post-récolte, de transformation, d'emballage et d'exécution des commandes pour les marchés récréatifs canadiens et les marchés d'exportation internationaux. La rénovation permettra de créer au total quatre (4) nouvelles salles de culture, ce qui portera la capacité de culture de l'actif de 9 000 kg par an à 11 000 kg par an après l'achèvement des travaux. La rénovation de l'installation du 815, avenue Tecumseh devrait être terminée d'ici mars 2027.





Rénovation de l'installation du 4225, route Transcanadienne : La Société a obtenu une licence de transformation de Santé Canada pour son installation située au 4225, route Transcanadienne à Pointe-Claire, au Québec. Cette installation, qui était auparavant inutilisée, servira désormais de « plaque tournante » pour la Société en tant que centre de traitement central pour toutes les opérations post-récolte, la transformation, le conditionnement et la distribution destinés aux marchés récréatifs et médicaux canadiens, ainsi qu'aux canaux d'exportation internationaux. La transition de ces processus clés permettra une expansion supplémentaire de l'installation située au 815, avenue Tecumseh et de celle d'Abba Medix à Pickering, en Ontario. La rénovation de l'installation située au 4225, route Transcanadienne devrait être terminée d'ici mars 2027.





Transition des opérations de traitement des commandes médicales : Au cours du deuxième trimestre 2026, la Société transférera ses opérations de traitement des commandes médicales de Pickering à Montréal, dans l'installation située au 4225, route Transcanadienne. Cela permettra à la Société d'étendre ses activités de traitement des commandes médicales, d'élargir son offre médicale qui compte déjà plus de 450 références provenant de plus de 38 fournisseurs différents, et d'accélérer la croissance de son activité médicale axée sur les anciens combattants. La Société dessert actuellement plus de 5 000 clients au total, dont plus de 3 500 anciens combattants sur sa plateforme médicale.





Rénovation des installations de Pickering : La Société a annoncé la fermeture complète et la rénovation des installations d'Abba Medix situées à Pickering, en Ontario. La rénovation comprendra l'installation d'un système d'éclairage à DEL, déjà utilisé dans les autres installations de culture de la Société, et permettra l'expansion des activités de culture chez Abba Medix, augmentant ainsi le rendement annuel estimé de 2 500 kg à plus de 4 000 kg par an. Le projet devrait être terminé début 2027.

Commentaire de la direction :

« Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli au cours des dernières années depuis la conclusion de la transaction RTO avec Canada House Wellness, puis le redressement et l'intégration des activités consolidées, qui nous ont permis d'obtenir des résultats parmi les meilleurs du secteur, a déclaré Michael Perron, chef de la direction de MTL.

Nous réalisons d'importants investissements dans nos activités afin d'accroître nos capacités de production et de réorganiser nos opérations internes pour maximiser notre potentiel de croissance future et préparer la Société à un nouveau chapitre de croissance. Maintenant que nous avons mis de l'ordre dans nos affaires avec le soutien d'une institution financière de l'annexe 1, nous sommes en mesure de mener à bien ces initiatives de transformation et de préparer la Société à une croissance continue à long terme sur les marchés récréatifs et médicaux canadiens, ainsi que sur les marchés d'exportation internationaux. »

Mesures financières non conformes aux IFRS

En plus des résultats présentés conformément aux IFRS, la Société utilise certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme indicateurs supplémentaires de son rendement financier et d'exploitation. Ces mesures financières non conformes aux IFRS comprennent le BAIIA ajusté. La Société est d'avis que ces mesures financières supplémentaires reflètent ses activités courantes de manière à permettre des comparaisons et des analyses concrètes des tendances de ses activités d'une période à l'autre.

La Société définit le BAIIA comme le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement. La Société définit le BAIIA ajusté comme le bénéfice (perte) lié aux activités poursuivies, comme déclaré, ajusté en fonction de l'amortissement, des coûts de financement, des profits et des pertes sur la vente de titres négociables, des intérêts et de l'accroissement, des paiements fondés sur des actions, la variation de la juste valeur des actifs biologiques réalisés par la vente de stocks, ainsi que les profits et pertes latents sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques. La Société utilise le BAIIA comme mesure de la capacité de production de liquidités de ses activités. La Société utilise le BAIIA ajusté pour établir des comparaisons avec d'autres entreprises en éliminant la variabilité découlant des différences dans les structures du capital, des décisions de gestion liées à l'affectation des ressources et de l'incidence des ajustements de la juste valeur sur les actifs et les stocks biologiques, qui peuvent être volatiles d'une période à l'autre. Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne doivent pas être considérés comme une solution de rechange au bénéfice net (ou à la perte nette), aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ou à d'autres mesures du rendement financier définies dans le cadre des IFRS. Le BAIIA et le BAIIA ajusté visent à fournir une approximation des flux de trésorerie d'exploitation de la Société et sont largement utilisés par les analystes et les investisseurs de l'industrie pour comparer la Société à ses concurrents et pour établir les attentes à l'égard du rendement financier futur de la Société.

La méthode de calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté de la Société peut différer de celle d'autres entreprises et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures semblables utilisées par celles-ci.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du revenu déclaré en conformité avec les IFRS dans les états financiers annuels par rapport au BAIIA et au BAIIA ajusté pour chacune des périodes de trois mois closes les 30 juin 2025 et 2024.



T1 exercice 2026 T1 exercice 2025 Bénéfice net (perte nette) (44 433 $) 2 206 313 $ Charge d'impôt sur le résultat 185 024 $ 1 062 278 $ Charges financières 1 927 808 $ 1 789 301 $ Amortissement 1 379 496 $ 1 469 920 $ BAIIA 3 447 895 $ 6 527 812 $ Rémunération fondée sur des actions 145 323 $ 418 418 $ Rajustement de la juste valeur à la vente des

stocks 1 566 677 $ 469 359 $ Rajustement de la juste valeur des actifs

biologiques (2 164 096 $) (2 380 700 $) BAIIA ajusté 2 995 799 $ 5 034 889 $

À propos de MTL Cannabis Corp.

MTL Cannabis Corp. est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc. (« MTL Cannabis »), un producteur autorisé qui exploite un site de culture intérieure autorisé de 5 300 m2 à Pointe-Claire, au Québec; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis intérieur de sa catégorie dans son installation de production de 5 950 m2; et Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques de partout au Canada travaillant directement avec des équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients qui souffrent de problèmes médicaux, que ceux-ci soient simples ou complexes.

Entreprise axée sur les fleurs créée pour répondre aux besoins modernes, MTL Cannabis utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales qui produisent des fleurs idéales pour les gens. MTL Cannabis met l'accent sur les produits de cannabis artisanaux de qualité, notamment sur les gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. MTL Cannabis a également mis au point plusieurs canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR sans marque.

MTL vise à ce qu'Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical.

Pour en savoir plus, consultez le site www.mtlcorp.ca/ ou les documents publics de la Société à www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations qui portent, entre autres, sur les activités cliniques, de production et de technologie de l'entreprise, ses plans d'avenir, y compris l'expansion de ses capacités opérationnelles et la rénovation de ses installations, les marchés, les objectifs, les buts, les stratégies, les intentions, les croyances, les attentes et les estimations de l'entreprise, et peut généralement être cerné par l'utilisation de mots comme « peut », « doit », « devrait », « pourrait », « probable », « possible », « s'attendre », « a l'intention », « prévoit », « croit », « planifie », « vise » et « continue » (ou la forme négative) ainsi que par des mots et des expressions d'importance semblable. Même si la Société croit que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ils comportent des risques et des incertitudes et il convient de ne pas s'y fier indûment. Certains facteurs ou hypothèses importants sont pris en compte dans la formulation des énoncés prospectifs, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ce qui est exprimé ou implicité dans ces énoncés. Les hypothèses importantes utilisées pour élaborer les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent la réalisation des rénovations annoncées dans les délais et le budget prévus, ainsi que l'obtention des autorisations et des financements nécessaires à des conditions acceptables pour la société, les règlements relatifs à la consommation de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada); les liquidités et les ressources en capital de la Société, y compris la disponibilité de ressources en capital supplémentaires pour financer ses activités et rembourser une partie de la dette contractée; le niveau de concurrence; la capacité d'adapter les produits et les services au marché en évolution; la capacité d'attirer et de maintenir en poste des cadres supérieurs clés; la capacité d'exécuter des plans stratégiques; la poursuite de l'intégration de nos unités opérationnelles et de nos activités d'expansion dans tous nos emplacements d'exploitation; et la capacité à tirer parti des flux de trésorerie découlant des opérations pour accélérer notre croissance et améliorer davantage notre bilan. Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et sur les facteurs importants ou les hypothèses appliquées à la création d'énoncés prospectifs se trouvent dans la déclaration d'inscription de la Société datée du 14 août 2023 ainsi que dans son dernier rapport de gestion annuel et intermédiaire, sous la rubrique « Risques et incertitudes », ainsi que dans d'autres documents de divulgation publique déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

La Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du marché boursier canadien) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

