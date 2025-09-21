/NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FLUX D'ACTUALITÉ AMÉRICAINS ET NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

PICKERING, ON, le 21 sept. 2025 (CNW) - MTL Cannabis Corp. (« MTL Cannabis » ou la « société ») (CSE : MTLC) (OTCQX : MTLNF) a le plaisir d'annoncer la clôture de son financement précédemment annoncé des parts (les « parts ») de la société (l'« offre »). Au total, 3 147 999 parts ont été vendues dans le cadre de l'offre au prix de 0,65 dollar par part (le « prix d'émission ») pour un produit brut total de 2 046 199,35 dollars. L'offre a été dirigée par Centurion One Capital Corp. en tant qu'agent principal et seul teneur de livre (l'« agent principal »).

Les parts ont été émises conformément à la partie 5A du règlement 45-106 - Exemptions relatives aux prospectus (« règlement 45-106 ») et en se fondant sur les modifications apportées à la partie 5A du règlement 45-106 énoncées dans l'ordonnance générale coordonnée 45-935 - Exemptions de certaines conditions de l'exemption relative au financement des émetteurs inscrits (collectivement, l'« exemption relative au financement des émetteurs inscrits »). Chaque part se compose d'une action ordinaire de la société (une « action ordinaire ») et de la moitié d'un bon de souscription d'actions ordinaires (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donnera au porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,98 $ pour une période de trois ans à compter de la clôture de l'offre (la « date de clôture »).

Les titres émis en vertu de l'exemption relative au financement des émetteurs inscrits ne sont pas assujettis à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

L'offre visait à l'origine environ quatre millions de dollars. Toutefois, à la suite de discussions avec l'agent principal et d'un vif intérêt des investisseurs, la société a déterminé qu'il était dans l'intérêt des actionnaires de conclure un financement de deux millions de dollars. Cette décision stratégique a permis à la société de se concentrer sur un noyau d'investisseurs de haute qualité à long terme qui s'alignent sur sa vision et ses plans de croissance.

«Nous sommes très satisfaits du résultat de ce financement couronné de succès », déclare Mike Perron, chef de la direction de la société. « Les intérêts que nous avons reçus ont dépassé le montant finalement levé, mais nous avons stratégiquement choisi de conclure une transaction plus petite et plus disciplinée. Cela nous permet de faire progresser nos plans avec une base d'actionnaires solide et solidaire tout en réduisant au minimum la dilution et en maintenant la flexibilité. »

La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour les dépenses en immobilisations, les initiatives de sensibilisation à la marque et les activités de marketing.

Dans le cadre de l'offre, la société a versé une commission en espèces de 143 233,95 $ et émis 220 360 bons de courtage (les « bons de courtage ») et des frais de financement d'entreprise payés par l'émission de 157 400 parts. Chaque bon de courtage permet au détenteur d'acquérir une part au prix d'émission pour une période de trois ans à compter de la date de clôture.

Certains initiés de la société ont participé à l'offre, acquérant un total de 154 000 parts sur la même base que d'autres abonnés. La participation d'initiés à l'offre de la société constitue une « opération avec des parties liées » au sens du règlement multilatéral 61-101 sur la protection des détenteurs minoritaires de titres dans le cadre d'opérations spéciales (« règlement MI 61-101 »). La société s'appuie sur des exemptions dans le MI 61-101 des exigences formelles d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires du MI 61-101, car ni la juste valeur marchande des parts souscrites par les initiés, ni la contrepartie des parts payées par ces initiés, ne représentent plus de 25 % de la capitalisation boursière de la société.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act des États-Unis de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières de l'État et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des « personnes américaines » (tel que ce terme est défini à la règle 902 (k) de la Réglementation S en vertu du Securities Act) à moins qu'ils ne soient enregistrés en vertu du Securities Act des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières de l'État applicables ou qu'une exemption à une telle inscription ne soit disponible.

Ni la CSE ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la CSE) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

À propos de MTL Cannabis Corp.

MTL Cannabis Corp. est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc. (« MTL Cannabis »), un producteur autorisé qui exploite un site de culture intérieure autorisé de 5 300 m2 à Pointe-Claire, au Québec ; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan ; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis intérieur de sa catégorie dans son installation de production de 6 000 m2 ; et Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques de partout au Canada travaillant directement avec des équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients qui souffrent de problèmes médicaux, que ceux-ci soient simples ou complexes.

Entreprise axée sur les fleurs créée pour répondre aux besoins modernes, MTL Cannabis utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales qui produisent des fleurs idéales. MTL Cannabis met l'accent sur les produits de cannabis artisanaux de qualité, notamment sur les gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. MTL Cannabis a également mis au point plusieurs canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR en marque blanche.

MTL vise à ce qu'Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical.

Pour en savoir plus, consultez le site www.mtlcorp.ca/ ou les rapports publics de la société à l'adresse www.sedarplus.ca.

À PROPOS DE CENTURION ONE CAPITAL

Centurion One Capital est la principale société indépendante de banque d'investissement dédiée à soutenir la croissance et le succès des entreprises de croissance en Amérique du Nord. Sa mission est d'encourager les entrepreneurs les plus visionnaires du monde à relever les plus grands défis de demain, en soutenant leurs ambitions grâce à un capital transformateur, une expertise inégalée et un réseau mondial de connexions influentes. Chaque interaction est guidée par ses valeurs fondamentales de respect, d'intégrité, d'engagement, d'excellence dans l'exécution et de performance sans compromis. Centurion One Capital effectue des investissements en capital, en s'appuyant sur les principes historiques de la banque d'affaires, où des mesures incitatives adaptées forgent des partenariats pérennes. Centurion One Capital : une approche supérieure de la banque d'investissement.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives portent, entre autres, sur les activités commerciales, les opérations, les stratégies, la performance financière, les objectifs, les buts, les plans d'expansion, les attentes et les estimations de la société. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de mots tels que « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « anticipe », « croit », « planifie », « potentiel » et « continue », les conjugaisons au futur ou au conditionnel, ou la formulation à la négation de ces termes.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et hypothèses actuelles de la direction et sur les informations actuellement à la disposition de la société. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent provoquer un écart sensible entre les résultats, les performances ou les accomplissements réels et ceux exprimés ou suggérés. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : la capacité de la société à accéder à un capital suffisant à des conditions acceptables ; la concurrence ; l'évolution de la réglementation ; la capacité d'attirer et de retenir du personnel clé ; la capacité à mettre en œuvre des initiatives stratégiques ; les risques d'exploitation et d'intégration ; et les conditions économiques, financières et de marché générales.

Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront correctes. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes affectant la société, ainsi que sur les facteurs ou hypothèses importants appliqués pour formuler des déclarations prospectives, figurent dans le dernier rapport de gestion de la société, les états financiers et d'autres documents d'information continue déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedarplus.ca.

La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE MTL Cannabis Corp.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Michael Perron, chef de la direction, MTL Cannabis, 1-877-685-2266, [email protected]