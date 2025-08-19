/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

PICKERING, ON, le 19 août 2025 /CNW/ - MTL Cannabis Corp. (« MTL Cannabis » ou la « Société ») (CSE: MTLC) (OTCQX: MTLNF) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Centurion One Capital Corp. (le « Mandataire principal » ou « C1C ») à titre de mandataire principal et de teneur de livres unique, dans le cadre d'un placement privé de parts par courtage (les « Parts ») sur la base d'efforts commercialement raisonnables pour un produit brut global pouvant atteindre 4 000 000 $ (le « Placement »). Le Mandataire principal aura la possibilité de vendre jusqu'à 1 750 000 $ de Parts supplémentaires (l'« Option du Mandataire »), et pourra exercer cette option en tout temps jusqu'à 48 heures avant la date de clôture (définie aux présentes).

Chaque Part sera émise à un prix égal à 0,65 $ et sera composée d'une action ordinaire de la Société (une « Action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription pour l'achat d'actions ordinaires (chaque bon complet étant un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permettra au porteur d'acquérir une Action ordinaire à un prix d'exercice égal à 0,98 $ pour une période de trois ans suivant la date d'émission.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement pour des dépenses en immobilisations ainsi que des activités de promotion de la marque et de marketing.

Il est prévu que certains initiés de la Société, le Mandataire principal et certaines sociétés affiliées pourront acquérir des Parts dans le cadre du Placement, jusqu'à concurrence d'environ 25 % du Placement. Toute participation d'initiés au Placement constituera une « opération entre parties liées » au sens du Règlement 61101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement MI 61-101 »). La Société s'attend à ce que cette participation soit exemptée des exigences officielles d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement MI 61-101, car ni la juste valeur marchande des Parts souscrites par les initiés, ni la contrepartie des Parts versée par les initiés ne devrait dépasser 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Le Placement sera effectué en vertu de l'exemption de financement des émetteurs cotés en bourse en vertu de la partie 5A du règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et de l'ordonnance générale coordonnée 45-953 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur les dispenses de certaines conditions de la dispense de financement des émetteurs cotés en bourse. Les titres émis en vertu de l'exemption de financement des émetteurs cotés en bourse ne seront pas assujettis à une période de retenue légale en vertu des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières.

Un document relatif au Placement est disponible sous le profil de la Société au www.sedarplus.ca, ainsi que sur le site Web de la Société au www.mtlcorp.ca/investors. Les investisseurs potentiels doivent lire ce document avant de prendre une décision d'investissement.

Les Parts seront mises en vente dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario, ainsi qu'à l'extérieur du Canada et des États-Unis, selon ce qui aura été convenu entre le Mandataire principal et la Société. Aux États-Unis, les Parts seront offertes sur une base de placement privé conformément à une exemption des exigences d'inscription de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et uniquement aux « investisseurs accrédités » au sens du règlement D en vertu de cette loi.

La clôture du Placement est prévue aux alentours du 22 août 2025, ou à toute autre date convenue entre la Société et le Mandataire principal, et le Placement pourrait être clôturé en une ou plusieurs tranches. La clôture est assujettie aux conditions habituelles, y compris la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires, dont l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE »).

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act des États-Unis ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines à moins d'être enregistrés en vertu de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières de l'État en vigueur ou d'être exemptés de cette inscription.

La CSE et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la CSE) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos de MTL Cannabis Corp.

MTL Cannabis Corp. est la société mère de Montréal Medical Cannabis Inc. (« MTL Cannabis »), un producteur autorisé qui exploite un site de culture intérieure autorisé de 5 300 m2 à Pointe-Claire, au Québec; Abba Medix Corp., un producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., un producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive le meilleur cannabis intérieur de sa catégorie dans son installation de production de 5 950 m2; et Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques de partout au Canada travaillant directement avec des équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients qui souffrent de problèmes médicaux, que ceux-ci soient simples ou complexes.

Entreprise axée sur les fleurs créée pour répondre aux besoins modernes, MTL Cannabis utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales qui produisent des fleurs idéales pour les gens. MTL Cannabis met l'accent sur les produits de cannabis artisanaux de qualité, notamment sur les gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. MTL Cannabis a également mis au point plusieurs canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR sans marque.

MTL vise à ce qu'Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical.

Pour en savoir plus, consultez le site www.mtlcorp.ca/ ou les documents publics de la Société au www.sedarplus.ca.

À PROPOS DE CENTURION ONE CAPITAL

Centurion One Capital est la principale société indépendante de services bancaires d'investissement qui se consacre à stimuler la croissance et la réussite des entreprises en croissance en Amérique du Nord. En raison de son engagement inébranlable à fournir des solutions financières complètes et des conseils stratégiques, Centurion One est un partenaire stratégique de confiance et un catalyseur pour propulser les émetteurs vers leur plein potentiel. Son équipe est composée de professionnels chevronnés qui allient une vaste expertise financière à une connaissance approfondie de divers secteurs. Elle adopte une approche proactive et axée sur les résultats, travaillant en étroite collaboration avec ses clients pour élaborer des stratégies personnalisées et exécuter des transactions qui maximisent la valeur et favorisent le succès à long terme.

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations qui portent, entre autres, sur les activités cliniques, de production et de technologie de l'entreprise, ses plans d'avenir, les marchés, les objectifs, les buts, les stratégies, les intentions, les croyances, les attentes et les estimations de l'entreprise, et peut généralement être cerné par l'utilisation de mots comme « peut », « doit », « devrait », « pourrait », « probable », « possible », « s'attendre », « a l'intention », « prévoit », « croit », « planifie », « vise » et « continue » (ou la forme négative) ainsi que par des mots et des expressions d'importance semblable. Même si la Société croit que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ils comportent des risques et des incertitudes et il convient de ne pas s'y fier indûment. Certains facteurs ou hypothèses importants sont pris en compte dans la formulation des énoncés prospectifs, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ce qui est exprimé ou implicité dans ces énoncés. Les hypothèses importantes utilisées pour élaborer les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent les règlements relatifs à la consommation de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada); les liquidités et les ressources en capital de la Société, y compris la disponibilité de ressources en capital supplémentaires pour financer ses activités et rembourser une partie de la dette contractée; le niveau de concurrence; la capacité d'adapter les produits et les services au marché en évolution; la capacité d'attirer et de maintenir en poste des cadres supérieurs clés; la capacité d'exécuter des plans stratégiques; la poursuite de l'intégration de nos unités opérationnelles et de nos activités d'expansion dans tous nos emplacements d'exploitation; et la capacité à tirer parti des flux de trésorerie découlant des opérations pour accélérer notre croissance et améliorer davantage notre bilan. Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et sur les facteurs importants ou les hypothèses appliquées à la création d'énoncés prospectifs se trouvent dans la déclaration d'inscription de la Société datée du 14 août 2023 ainsi que dans son dernier rapport de gestion annuel et intermédiaire, sous la rubrique « Risques et incertitudes », ainsi que dans d'autres documents de divulgation publique déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

