MADRID, le 21 janv. 2026 /CNW/ - À l'occasion de FITUR, le salon international du tourisme qui se tient actuellement à Madrid, MSC Croisières a annoncé le déploiement d'une nouvelle présence annuelle au départ de La Romana, en République dominicaine.

En présence du ministre du Tourisme de la République dominicaine, David Collado, la compagnie a confirmé l'ouverture de ce nouveau port d'attache situé dans le sud du pays, depuis lequel elle opérera des croisières toute l'année jusqu'en 2028. Cet événement est inédit pour MSC Croisières, qui propose pour la toute première fois des départs annuels dans les Caraïbes du Sud.

MSC Opera naviguera sur un itinéraire inédit, avec des départs hebdomadaires. Les hôtes pourront choisir une croisière de 7 nuits ou opter pour une expérience prolongée avec une croisière « papillon » de 14 nuits, combinant deux itinéraire s.

Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes, avec une première croisière prévue le 16 novembre 2026. Des informations plus détaillées sur les itinéraires sont disponible sur le site de MSC Croisières, ici.

Parmi les temps forts de ce nouvel itinéraire figure une escale sur l'île Catalina, au large des côtes dominicaines, offrant aux passagers une expérience exclusive au cœur d'une réserve naturelle préservée. Les plages de sable blanc immaculé et les eaux cristallines invitent à la détente, tandis que les plus aventureux pourront explorer les récifs coralliens avec masque et tuba, à la découverte des écosystèmes marins très riches de la région.

Avec plusieurs aéroports internationaux, la République dominicaine bénéficie de liaisons aériennes pratiques depuis le monde entier. Le programme de MSC Opera devrait générer 120 000 visiteurs internationaux par an à La Romana, soit autant de passagers aériens à l'arrivée et au départ, contribuant ainsi au dynamisme des hôtels, restaurants, bars et commerces locaux.

Gianni Onorato, PDG de MSC Croisières, a ainsi déclaré : « MSC Croisières a commencé à faire escale en République dominicaine en 2014. Plus de dix ans plus tard, je suis fier de pouvoir annoncer l'ouverture de ce port d'attache à La Romana. Grâce à une activité tout au long de l'année, nous prolongeons la saison traditionnelle, générant un impact économique positif pour la communauté locale et accueillant 120 000 visiteurs internationaux supplémentaires chaque année à La Romana. MSC Croisières s'inscrit durablement en République dominicaine. »

Vols & Croisière - Le programme Vols & Croisière de MSC Croisières offre aux voyageurs au pays le côté pratique d'une seule réservation qui comprend à la fois les billets d'avion et une croisière au départ de La Romana. Les clients profitent d'une assistance offerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'une arrivée assurée au port et d'une grande flexibilité dans le choix des vols, y compris l'option d'arriver trois jours ou moins avant le début de la croisière s'ils souhaitent un séjour plus long. Un bagage enregistré est inclus sans frais supplémentaires. Grâce à des vols au départ des principales grandes villes canadiennes, comme Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Ottawa, Québec, Halifax, Edmonton, Winnipeg et St. John's, les voyageurs peuvent facilement planifier une escapade de rêve dans les Caraïbes à n'importe quel moment de l'année. Composez le 1 833 253 9978 pour réserver votre billet d'avion directement auprès de MSC Croisières ou communiquez avec votre agent de voyage de prédilection. Les temps forts du nouvel itinéraire de MSC Opera sont, entre autres :

La Romana, République dominicaine - La Romana séduit par son savant équilibre entre détente, richesse culturelle et beauté naturelle. Les visiteurs y découvrent des plages immaculées, des boutiques d'artisanat local, une gastronomie axée sur les produits de la mer, ainsi qu'un accès facile à des sites emblématiques tels que la fascinante Cueva de las Maravillas ou encore le village d'inspiration méditerranéenne Altos de Chavón, datant du XVIᵉ siècle.





- La Romana séduit par son savant équilibre entre détente, richesse culturelle et beauté naturelle. Les visiteurs y découvrent des plages immaculées, des boutiques d'artisanat local, une gastronomie axée sur les produits de la mer, ainsi qu'un accès facile à des sites emblématiques tels que la fascinante Cueva de las Maravillas ou encore le village d'inspiration méditerranéenne Altos de Chavón, datant du XVIᵉ siècle. Île Catalina, République dominicaine - Véritable paradis tropical, l'île Catalina est idéale pour conjuguer détente et aventure. Réputée pour ses eaux cristallines, ses récifs coralliens hauts en couleurs et ses plages de sable blanc, elle se prête parfaitement au snorkeling ou au farniente. En alternative, les passagers peuvent opter pour une excursion en bateau vers l'île Saona, située au cœur du parc national de Cotubanamá, célèbre pour ses mangroves et ses fonds marins préservés.





- Véritable paradis tropical, l'île Catalina est idéale pour conjuguer détente et aventure. Réputée pour ses eaux cristallines, ses récifs coralliens hauts en couleurs et ses plages de sable blanc, elle se prête parfaitement au snorkeling ou au farniente. En alternative, les passagers peuvent opter pour une excursion en bateau vers l'île Saona, située au cœur du parc national de Cotubanamá, célèbre pour ses mangroves et ses fonds marins préservés. Fort-de-France, Martinique - La Martinique charme les voyageurs par la diversité de ses paysages naturels, son patrimoine historique et la beauté de ses baies et plages. À Fort-de-France, capitale animée, les hôtes peuvent flâner entre architecture colorée, marchés animés et boutiques locales, ou partir à la découverte des distilleries de rhum, de la forêt tropicale luxuriante et les plages uniques de l'île.





- La Martinique charme les voyageurs par la diversité de ses paysages naturels, son patrimoine historique et la beauté de ses baies et plages. À Fort-de-France, capitale animée, les hôtes peuvent flâner entre architecture colorée, marchés animés et boutiques locales, ou partir à la découverte des distilleries de rhum, de la forêt tropicale luxuriante et les plages uniques de l'île. Virgin Gorda, Îles Vierges britanniques - L'une des destinations les plus paisibles et pittoresques des Îles Vierges britanniques, Virgin Gorda offre une escapade caribéenne inoubliable. Les visiteurs peuvent explorer les célèbres Baths, se détendre sur des plages préservées ou emprunter des sentiers de randonnée panoramiques, notamment dans le parc national de Gorda Peak, pour admirer des vues spectaculaires sur l'archipel.





- L'une des destinations les plus paisibles et pittoresques des Îles Vierges britanniques, Virgin Gorda offre une escapade caribéenne inoubliable. Les visiteurs peuvent explorer les célèbres Baths, se détendre sur des plages préservées ou emprunter des sentiers de randonnée panoramiques, notamment dans le parc national de Gorda Peak, pour admirer des vues spectaculaires sur l'archipel. Saint John's, Antigua-et-Barbuda - Capitale d'Antigua-et-Barbuda, Saint John's se distingue par ses maisons colorées, ses sites historiques emblématiques comme le fort James, et son accès privilégié à certaines des plus belles plages des Caraïbes, idéales pour la détente au soleil comme pour les activités nautiques.

À propos de MSC Opera

MSC Opera est l'un des quatre navires de la classe Lirica, offrant aux voyageurs l'accès à des destinations exclusives et à des itinéraires véritablement uniques. Grâce à la taille plus intimiste des navires de cette classe, l'expérience à bord se distingue par un service encore plus personnalisé.

Côté gastronomie, MSC Opera propose une variété d'options culinaires raffinées, avec deux restaurants principaux servant une sélection de spécialités méditerranéennes et internationales, ainsi qu'un large choix de bars et lounges adaptés à toutes les envies.

Les familles bénéficient d'espaces dédiés aux les enfants et aux adolescents de tous âges, comprenant notamment une aire de jeux aquatiques, tandis que les plus grands peuvent profiter d'espaces exclusifs, de clubs dédiés et d'activités en réalité virtuelle.

Les passagers disposent également de nombreuses possibilités pour se détendre et rester actifs tout au long de la croisière, avec une salle de sport équipée par Technogym®, une piste de marche rapide, un parcours de mini-golf, des terrains de shuffleboard, ainsi que MSC Aurea Spa. Ce dernier propose une gamme de massages et soins revitalisants, ainsi qu'un espace thermal comprenant hammam et sauna.

À propos de MSC Croisières

Basée à Genève, en Suisse, MSC Croisières est une compagnie privée et la troisième plus grande compagnie de croisières au monde. Leader du marché européen, elle dispose également d'une présence forte et en croissance en Amérique du Nord.

Marque mondiale de la croisière, MSC Croisières exploite une flotte moderne de 23 navires proposant des itinéraires sur cinq continents. Les passagers peuvent découvrir plus de 100 pays et plus de 300 destinations à travers le monde, tout en profitant d'une hospitalité d'exception et d'expériences inoubliables.

Pour plus d'informations : www.msccruises.ca/fr.

SOURCE MSC Cruises (Canada) Ltd.

Personne-ressource pour les médias : Alessia Tesone, MSC Cruises Canada Ltd., [email protected], 4372341136