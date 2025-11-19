Les offres comprennent des croisières de 7 nuits à partir de 396 $ CA, jusqu'à 1 000 $ CA de crédit à bord et la croisière gratuite pour les enfants*.

TORONTO, le 19 nov. 2025 /CNW/ - MSC Croisières Canada est heureuse d'annoncer ses promotions saisonnières les plus attendues, soit les rabais du Vendredi fou (du 18 au 30 novembre) et du Cyberlundi (du 1er au 8 décembre). Ces promotions offrent aux voyageurs canadiens une occasion exclusive de planifier leur prochain voyage en profitant d'un rapport qualité-prix et d'une flexibilité exceptionnels. D'une durée limitée, les deux offres proposent des itinéraires sélectionnés de 7 nuits à partir de 396 $ CA, jusqu'à 1 000 CA de crédit à bord, ainsi que l'offre Enfants gratuits sur certaines croisières*.

Les offres sont applicables à plus de 300 destinations à travers le monde, notamment les Caraïbes ensoleillées, les fjords majestueux d'Europe du Nord, les villes animées de la Méditerranée et les paysages exotiques d'Afrique du Sud et d'Extrême-Orient. Qu'ils s'intéressent à une escapade hivernale ou à des vacances estivales remplies d'aventure, les clients de MSC Croisières vivront une expérience de voyage aussi enrichissante que facile à planifier.

« Nous savons que les Canadiens recherchent des expériences de voyage enrichissantes qui allient rapport qualité-prix, confort et découverte », explique Ian Patterson, directeur national de MSC Croisières Canada. « Ces promotions offrent aux clients la possibilité d'explorer le monde avec le style européen caractéristique de MSC Croisières et un service de classe mondiale à un prix avantageux. »

Les croisières incluses dans la promotion comprennent les saisons hiver 2025-2026, été 2026, hiver 2026-2027 et été 2027, et proposent des itinéraires conçus pour inspirer tous les types de voyageurs.

Les clients sont invités à réserver tôt afin d'obtenir l'itinéraire et la cabine de leur choix. Ils peuvent réserver leur croisière directement sur le site msccruises.ca/fr ou en communiquant avec leur partenaire de voyage de confiance.

* Des conditions générales s'appliquent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : msccruises.ca/fr.

À propos de MSC Croisières

Basé à Genève, en Suisse, le croisiériste privé MSC Croisières est le troisième acteur du secteur en importance au monde et le chef de file du secteur en Europe. Sa présence en Amérique du Nord est en pleine croissance.

Ce croisiériste mondial, qui compte 23 navires modernes proposant des croisières sur 5 continents, permet à ses passagers de visiter plus de 300 destinations dans plus de 100 pays à travers le monde, et de se forger des souvenirs inoubliables tout en profitant d'une hospitalité des plus raffinées.

Pour plus d'informations, consultez le site www.msccruises.ca/fr.

