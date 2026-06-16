MOVA remporte le prix Red Dot Design 2026 pour l'innovation en matière de tondeuses robotisées intelligentes

BERLIN, 16 juin 2026 /CNW/ - MOVA, leader mondial de l'innovation dans le domaine de la maison intelligente, est fier d'annoncer que ses tondeuses robotisées ont reçu le prix Red Dot 2026. La gamme primée se compose de deux gammes principales conçues pour répondre à différents besoins d'entretien des pelouses : LiDAX Ultra AWD et LiDAX Ultra.

Gamme MOVA LiDAX Ultra AWD : La référence en matière de performance sur les terrains difficiles

Les tondeuses robotisées MOVA remportent le prix Red Dot Design 2026

Lauréate du prix Red Dot, la série MOVA LiDAX Ultra AWD est spécialement conçue pour les jardins avec des changements d'élévation importants. Cette série introduit la technologie UltraDrive™, qui permet au robot de maîtriser les terrains complexes et de conquérir sans effort des pentes abruptes allant jusqu'à 38,6°. En combinant un puissant système à quatre roues motrices (AWD), un LiDAR 3D à 360° et un système de vision double alimenté par l'IA, la LiDAX AWD permet une installation entièrement sans RTK ainsi qu'une cartographie automatique assistée par l'IA, pour une expérience sans intervention manuelle. Ces modèles sont également dotés de la technologie UltraTrim™ 2.0, assurant des bordures nettes et impeccables sur tout le périmètre de la pelouse.

La gamme LiDAX Ultra AWD s'inspire du design des avions de chasse, associant une silhouette profilée et aérodynamique à des lignes épurées et fluides qui s'intègrent harmonieusement autour de chaque module fonctionnel. Le résultat est un design élégant et moderne qui reflète la technologie de pointe et le positionnement haute performance du produit.

Gamme MOVA LiDAX Ultra : La rencontre de l'intelligence avancée et d'un design élégant

En tant que modèles phares de la gamme, la série MOVA LiDAX Ultra a été saluée pour son excellent équilibre entre hautes performances et conception soignée. Au cœur de son intelligence se trouve le système UltraView™ 2.0, qui utilise un LiDAR 3D à 360° et un système de vision double alimenté par l'IA pour permettre une auto-cartographie rapide assistée par IA sans nécessiter de configurations RTK complexes.

La série Ultra est également équipée de la technologie UltraTrim™ 1.0, offrant un disque mobile permettant d'obtenir des bordures de haute précision. Grâce à l'intelligence artificielle avancée qui détecte plus de 300 types d'obstacles, le robot assure une protection spéciale pour les animaux tout en maintenant une performance constante sur les pentes et les terrains accidentés. Cette série transforme l'entretien extérieur pour les jardins jusqu'à 2000 ㎡ en une expérience sophistiquée et sans tracas.

La série LiDAX Ultra est guidée par une philosophie de design minimaliste, avec des lignes épurées et élégantes et une silhouette raffinée qui reflète une vision sophistiquée de la technologie moderne. Sa forme globale s'inspire du langage du design automobile et utilise des lignes diagonales dynamiques pour créer une posture sportive et confiante et un sens du mouvement intentionnel, même lorsque la tondeuse est au repos.

« Ce prix Red Dot témoigne de notre engagement à allier design industriel haut de gamme à une performance pratique et robuste », a déclaré Ling Qin, directeur mondial de l'activité Tondeuses robotisées chez MOVA. « Nous ne voulions pas seulement construire une tondeuse, nous voulions créer un partenaire très intelligent qui maîtrise les paysages les plus difficiles tout en restant incroyablement simple pour l'utilisateur. »

Le prix Red Dot est reconnu mondialement comme l'une des plus hautes distinctions en design industriel et comme un gage de qualité exceptionnelle. Le succès de la tondeuse MOVA reflète les atouts globaux de la marque en matière de fonctionnalités, d'innovation et de conception centrée sur l'utilisateur.

Pour en savoir plus sur les gammes LiDAX Ultra AWD et LiDAX Ultra de MOVA, visitez https://www.mova.tech.

À propos de MOVA

MOVA est un leader mondial des produits pour un mode de vie intelligent haut de gamme basé sur l'intelligence artificielle. Nous créons des écosystèmes intelligents alimentés par l'IA qui combinent technologie de pointe et chaleur humaine à travers 6 univers clés : entretien de la maison, extérieur intelligent, soins personnels, électroménager de cuisine, soins pour animaux et purification de l'air. Nos innovations transforment les maisons en maisons intelligentes qui répondent aux aspirations des familles du monde entier pour une vie meilleure grâce à des solutions haut de gamme axées sur des objectifs. Haut de gamme, innovant et élégant - nous créons un avenir où l'intelligence semble magnifiquement humaine.

SOURCE MOVA

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