LOUISVILLE, Kentucky, 27 octobre 2025 /CNW/ - MOVA, une marque mondiale de technologie intelligente de premier plan, a fait ses débuts au salon Equip Exposition 2025, dévoilant ses dernières solutions intelligentes pour l'extérieur. La présentation comprenait les nouvelles tondeuses robotisées LiDAX Ultra Series, les outils unifiés de jardin de batteries de 60 V et les outils électriques de la série EvoLife.

Kiosques intérieurs et extérieurs de MOVA au salon Equip Exposition 2025 à Louisville, aux États-Unis (PRNewsfoto/MOVA)

En tant que gamme de produits de base de MOVA, les tondeuses robotisées LiDAX Ultra Series ont occupé le devant de la scène lors du salon Equip Exposition 2025, mettant en vedette le nouveau système de navigation UltraView™ 2.0 qui combine le LiDAR 3D et Vision pour une performance transparente et prête à l'emploi. Le modèle est disponible en deux tailles - 0,25 et 0,5 acre - et offre une cartographie automatique à double carte, une gestion de pente jusqu'à 45 % et des hauteurs de coupe entièrement réglables de 3 à 10 cm, offrant un entretien précis et sans effort des pelouses.

MOVA a également dévoilé sa nouvelle série d'outils de jardin sans balai de 60 V, qui offre un contrôle intelligent, une solide performance et une manipulation facile pour l'entretien moderne du jardin. Chaque outil de la série se connecte à l'application MOVA avec une compatibilité avec l'IdO et des mises à niveau OTA, ce qui permet un suivi en temps réel et une optimisation logicielle continue. Tous les outils partagent la plateforme de batterie MOVA 60 V avec un chargeur ultra-rapide, atteignant la pleine puissance en environ 30 minutes pour un fonctionnement efficace et continu.

Huit UGS ont été amenées au salon. Parmi les faits saillants, mentionnons la tondeuse automotrice MOVA, dotée de la technologie d'autoréparation PaceMate™, qui ajuste son rythme en fonction de la pression de préhension de l'utilisateur. Elle est également équipée du système TurboFlow™ qui prend en charge le paillage, l'ensachage et la décharge arrière haute performance, ce qui permet de s'attaquer sans effort aux herbes denses et hautes; le coupe-chaîne MOVA, doté du moteur centré EquiDrive™ et de la conception InstaLoad™, offre un équilibre exceptionnel et permet aux utilisateurs de recharger la ligne de découpe d'une seule touche.

De plus, les outils électriques de la série EvoLife ont fait leurs débuts, avec 14 conceptions compactes, élégantes et légères, alimentées par des batteries au lithium et une plateforme de charge unifiée de type C « à un câble ».

Abréviation d'« Evolution of Life », EvoLife incarne le concept d'« Outils sans frontières », qui va au-delà du bricolage traditionnel pour s'étendre aux modes de vie modernes. Centrée sur quatre domaines clés - les outils, l'automobile, l'extérieur et la santé - la série est conçue pour offrir une commodité intelligente dans la vie quotidienne.

Parmi les faits saillants, mentionnons le tournevis de précision électrique MOVA, doté de 86 embouts magnétiques qui gèrent une vaste gamme de tâches de réparation fine et neuf accessoires supplémentaires soigneusement emballés dans un seul boîtier pour une utilisation pratique; et le gonfleur portatif MOVA, équipé d'un alésage cylindrique de 26 mm offrant jusqu'à 150 psi, de cinq modes intelligents pour différentes applications et d'un affichage lisible par le soleil couvrant 85 % de la surface.

Pour rapprocher ces innovations des visiteurs, les kiosques de MOVA offrent des environnements parfaits pour la démonstration de produits. Alors que le kiosque intérieur présentait des présentoirs détaillés de produits, le kiosque extérieur a recréé un jardin réaliste avec des cyprès, de véritables rondins et du gazon, donnant aux visiteurs l'occasion de tester les outils sur le terrain et de découvrir leurs performances dans des conditions réelles.

La présence de MOVA à l'Equip Exposition 2025 souligne sa détermination à s'étendre à des catégories de technologie de jardin et d'outils intelligents, et à créer des expériences plus intelligentes et plus efficaces pour les utilisateurs du monde entier.

Le portefeuille de produits présenté lors du salon devrait être lancé au printemps 2026. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://www.mova.tech/

À propos de MOVA

MOVA, une marque mondiale de technologie intelligente de premier plan, intègre l'IA avancée, la robotique et l'innovation en matière de conception pour créer des solutions de vie intelligente pour les scénarios intérieurs et extérieurs. La marque continue d'explorer comment la technologie renforce la vie à domicile, permettant aux utilisateurs de libérer leurs mains et de se concentrer sur leurs passions.

