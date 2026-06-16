Plusieurs tondeuses robotisées NexLawn remportent des iF et Red Dot Design Awards 2026

BERLIN, 16 juin 2026 /CNW/ - NexLawn, une marque haut de gamme de MOVA à l'avant-garde du jardinage intelligent, est fière d'annoncer un accomplissement historique dans le monde du design industriel. L'entreprise a obtenu un total de six distinctions prestigieuses pour 2026, dont deux iF Design Awards et quatre Red Dot Awards, marquant une étape importante pour l'ensemble de son écosystème de produits.

NexLawn Master X : l'avenir de la robotique extérieure

Les tondeuses robotisées NexLawn remportent les Red Dot Design Awards 2026 Les tondeuses robotisées NexLawn remportent les iF Design Awards 2026

Le Master X primé, qui s'est démarqué à l'IFA 2025 avec les distinctions iF et Red Dot, marque un changement de paradigme en faisant évoluer les tondeuses robotisées en assistants extérieurs multifonctionnels. Construit sur un puissant châssis 4WD de 25 cm de hauteur, il est doté d'un bras rétractable sophistiqué qui s'étend jusqu'à 77 cm pour effectuer des tâches complexes avec une grande précision. Grâce à des outils interchangeables comme des pinces et des taille-bordures, le Master X transcende la tonte simple pour désherber, ramasser les débris, récolter les fruits et même jouer avec les animaux de compagnie, intégrant de façon optimale la robotique haut de gamme aux activités variées de la vie extérieure moderne.

Le Master X se distingue de la conception conventionnelle de la catégorie des outils, alliant une technologie de pointe à une esthétique industrielle forte. Son design présente des surfaces fluides et courbées au fini argenté et noir, avec des accents rouges qui créent un équilibre subtile entre l'attrait futuriste et l'autorité professionnelle.

Série NexLawn VIDAR : la navigation intelligente et la puissance tout-terrain

La série VIDAR est l'épine dorsale de la gamme actuelle de NexLawn, dotée de la technologie NexDetect™ qui combine la vision stéréo par IA et le LiDAR 3D pour un fonctionnement sans fil et prêt à l'emploi. Les modèles VIDAR 800 et 1600 sont les gagnants des prix iF et Red Dot, récompensés pour leur conception compacte et le système NexTrimMC, qui permet des bordures de précision de 3 cm parmi les meilleurs de l'industrie. De plus, le VIDAR 3000 AWD est un lauréat Red Dot conçu pour les paysages exigeants. Ce moteur à traction intégrale gère facilement les pentes jusqu'à 38° (80 %), assurant ainsi une coupe parfaite sur les terrains accidentés ou vallonnés où les tondeuses traditionnelles échouent souvent. Le VIDAR 3000 AWD s'inspire du design des sports motorisés, avec un capot gris qui intègre les lignes pointues et angulaires d'un avion de chasse. Les formes géométriques épurées créent une esthétique audacieuse et avant-gardiste, tandis que son centre de gravité bas, sa position de plongée et sa structure tout-terrain à quatre roues amplifient le sentiment de performance, de puissance et de confiance.

Série NAVIA de NexLawn : excellence professionnelle pour les grands domaines

Les modèles NAVIA 5000 et 5500 ont reçu le prix Red Dot pour leur capacité à gérer des espaces massifs avec une efficacité professionnelle. Ces modèles sont dotés du positionnement intégré NexNav™ (fusion NRTK, AI Stereo Vision et LiDAR 360°) pour offrir un positionnement en temps réel et une tonte impeccable, sans problème de signal. Au-delà de l'entretien courant de la pelouse, la série NAVIA sert de gardien de la maison en toute saison. Il fonctionne comme une sentinelle, offrant une surveillance vidéo en temps réel et des fonctions de patrouille autonome pour s'assurer que les grands domaines demeurent sûrs et sécurisés. Inspirée de la silhouette épurée des avions de chasse, la série NAVIA allie performance professionnelle et esthétique raffinée. Ses contours dynamiques et fluides laissent entrevoir la puissance de la transmission à traction intégrale, projetant une capacité intrépide sur tous les terrains.

Les prix iF DESIGN AWARD et Red Dot Award sont reconnus comme les plus prestigieux gages de qualité du design au monde. Les multiples victoires de NexLawn soulignent sa position de leader mondial dans le secteur du matériel intelligent et de la robotique.

Pour en savoir plus sur NexLawn VIDAR, NAVIA Series et Master X, rendez-vous sur https://nexlawn.com.

À propos de NexLawn

NexLawn est une marque technologique de pointe axée sur les différents niveaux d'exigences des utilisateurs, des professionnels et des amateurs de technologie. Au-delà des tondeuses robotisées, NexLawn offre une gamme élargie de technologies intelligentes d'extérieur et crée des expériences multidimensionnelles et inspire les gens à adopter un mode de vie de nouvelle génération.

SOURCE MOVA

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