Mouvements des navires de la traverse de L'Isle-aux-Coudres - Le NM Svanoy sera en service dans les prochains jours

QUÉBEC, le 15 mai 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive que le NM Svanoy sera le navire en service dans les prochains jours. L'utilisation du NM Svanoy permettra à la STQ de procéder aux mouvements des navires à venir du NM Félix-Antoine-Savard et NM Joseph-Savard. La STQ aura ainsi tout son personnel disponible pour préparer la saison estivale.

Mouvements des navires planifiés

Le NM Félix-Antoine-Savard se dirigera à Québec lorsque le NM Svanoy débutera le service à la traverse pour préparer sa mise en cale sèche réglementaire quinquennale qui sera réalisée au chantier d'Industries Océan situé dans la municipalité Les Méchins au Québec. La cale sèche débutera à la fin du mois de mai.

En parallèle, la STQ a terminé les travaux réalisés en cale sèche sur le NM Joseph-Savard. Les prochaines étapes seront de procéder à la formation et à la familiarisation des équipages et d'effectuer les essais en mer pour la certification du navire. Le NM Joseph-Savard reprendra du service et sa position de navire principal à la traverse de L'Isle-aux-Coudres au début du mois de juin. Le NM Radisson se dirigera à la traverse plus tard en juin pour offrir un service à deux navires à partir de ce moment et pour toute la saison estivale.

