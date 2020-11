Mouvement coopératif et mutualiste - Provenance québécoise et retombées collectives figurent au cœur des préoccupations des consommateurs

LÉVIS, QC, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Une large majorité de la population du Québec confirme qu'il est plus important qu'avant la pandémie de la COVID-19 de faire ses achats auprès d'entreprises qui priorisent la provenance québécoise des produits et des services. C'est ce qui se dégage d'un sondage effectué par Léger Marketing, pour le compte du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM,) qui visait à évaluer les habitudes de consommation au Québec, particulièrement envers les coopératives et les mutuelles.

Parmi les faits saillants du sondage, 80 % des gens affirment que faire affaire avec une coopérative ou une mutuelle, c'est prioriser la provenance québécoise et c'est soutenir l'expertise ainsi que l'innovation québécoises. Pour une même proportion de répondants, les coopératives et les mutuelles contribuent à l'enrichissement collectif, car elles génèrent des retombées sociales et économiques auxquelles tous et toutes peuvent bénéficier.

« Les résultats de ce sondage sont très concluants pour les coopératives et les mutuelles du Québec. Tout nous indique que la population privilégie des entreprises qui favorisent l'enrichissement collectif, des entreprises qui permettent de maintenir les entreprises et les emplois chez nous », déclare M. Gaston Bédard, président-directeur général du CQCM.

« Au Québec, ce sont près de 3 000 coopératives et mutuelles qui jour après jour, participent au bien-être des personnes et des communautés. Ces entreprises génèrent des impacts concrets dans nos communautés. Le développement territorial et la vitalisation des régions sont rendus possibles par la coopération », ajoute M. Michel Gauthier, président du conseil d'administration du CQCM.

Une offensive de mobilisation a été récemment mise en œuvre par les 19 réseaux membres du CQCM avec les thèmes « L'Effet coop » et « L'Effet mutualiste ». L'offensive présente l'action des coopératives et des mutuelles québécoises dans une panoplie de secteurs d'activités et affirme leurs présences dans toutes les collectivités.

Le sondage Léger Marketing a été réalisé auprès de 1 001 personnes adultes du Québec au mois de juillet 2020.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec (CDRQ). Le mouvement coopératif et mutualiste québécois représente 8,6 millions de membres, génère plus de 120 000 emplois et son chiffre d'affaires atteint 39 G$.

