Mouvement coopératif et mutualiste - Le modèle d'affaires coopératif : par, pour, et avec des gens!

LÉVIS, QC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des événements entourant la vente de la grande coopérative canadienne de consommateurs Mountain Equipment Coop (MEC) à une société d'investissement privée américaine, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) soutient les actions de Coopératives et Mutuelles Canada (CMC), de la British Columbia Co-operative Association et de l'Alberta Community and Co-operative Association. Le CQCM offre également son appui à la campagne « Sauvons MEC » qui a pour objectif de mobiliser les membres de la coopérative à signer une pétition exigeant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire.

Rappelons que les coopératives sont issues d'une volonté citoyenne et qu'il est fondamental pour ces entreprises de travailler dans l'intérêt de leurs membres. Le fondement démocratique des coopératives est d'une importance capitale pour ces derniers. De par leur structure et leur raison d'être, les coopératives consultent leurs membres afin d'orienter leur vision et veiller à la bonne gouvernance de l'entreprise. Ainsi, chaque membre doit se prévaloir de ses droits et participer à la vie associative de la coopérative dans l'optique d'assurer la saine gestion de l'organisation. Le modèle d'entreprise coopérative est un modèle actuel, qui offre des valeurs correspondant aux valeurs sociales et économiques que la société valorise en 2020.

« Les coopératives et les mutuelles répondent à des enjeux économiques et sociaux depuis plus de 160 ans. La force du modèle d'affaires coopératif réside sur la force du groupe et la propriété collective, réunissant des individus qui partagent des besoins communs » souligne M. Michel Gauthier, président du conseil d'administration du CQCM.

« Le Québec regorge d'entreprises coopératives et mutualistes qui connaissent un franc succès, et ce dans plusieurs secteurs d'activité. Ce succès repose entre autres sur la proximité que maintiennent ces entreprises avec leurs membres. Le modèle entrepreneurial coopératif permet à ses membres de prendre part de façon continue aux décisions et orientations de l'organisation » souligne M. Gaston Bédard, président-directeur général du CQCM.

Participez à la campagne Sauvons MEC. Ensemble, nous pouvons faire une différence.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec.

