Motion solidaire - Québec accepte enfin de chiffrer le coût des changements climatiques

QUÉBEC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Après deux heures de débat au Salon rouge, la CAQ a finalement voté pour la motion d'Alejandra Zaga Mendez, responsable solidaire en environnement, invitant le gouvernement du Québec à évaluer et à présenter le coût des investissements nécessaires pour adapter l'ensemble des infrastructures québécoises aux changements climatiques rapidement.

« Il y a déjà deux ans, les municipalités ont réussi à chiffrer les impacts des changements climatiques sur leurs infrastructures, il en va de la responsabilité du Québec de faire de même. Très heureuse d'avoir obtenu cet engagement de la part du ministre Charette. On a besoin de savoir ce qui nous attend, malheureusement Debby n'était pas la dernière tempête à nous tomber dessus! », déclare Alejandra Zaga Mendez, responsable solidaire en matière d'environnement.

Un premier gain solidaire vers l'obtention d'un véritable plan d'adaptation

« L'adaptation aux changements climatiques doit devenir une priorité pour le Québec. Il faut un avant et un après Debby, on a un retard à rattraper. Maintenant la CAQ doit faire ses devoirs et nous dire combien ça va coûter l'adaptation de nos infrastructures aux changements climatiques. C'est une étape importante pour préparer le Québec aux prochaines tempêtes, aux inondations à venir et aux vagues de chaleur futures », affirme Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun.

La motion solidaire adoptée à l'unanimité :

Que l'Assemblée nationale constate que la tempête Debby est l'évènement climatique le plus coûteux de l'histoire du Québec selon le Bureau d'assurance du Canada ;

Qu'elle prenne acte de l'étude de l'Union des municipalités du Québec sur les coûts de l'adaptation aux changements climatiques pour l'ensemble des municipalités du Québec pour la période 2025-2080 ;

Qu'elle demande au gouvernement du Québec d'évaluer et de présenter le coût des investissements nécessaires pour adapter l'ensemble des infrastructures de l'État québécois aux changements climatiques dans les plus brefs délais.

