MOTION QS - Le PLQ, le PQ et la CAQ veulent continuer de permettre la discrimination envers les locataires

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - En réponse à une motion déposée par Québec solidaire demandant à l'Assemblée nationale d'anonymiser les dossiers des locataires non fautifs au Tribunal administratif du logement, la vieille classe politique a répondu en levant le nez aux locataires.

« Personne ne devrait être inquiet que son recours au TAL nuise à ses futures recherches de logement. Malgré tout, la CAQ, le PLQ et le PQ ont refusé d'adopter une mesure efficace et à coût nul pour soutenir les locataires du Québec : anonymiser les dossiers des locataires non fautifs. Ils préfèrent laisser libre cours à la discrimination que vivent trop de locataires. C'est tout simplement déplorable. C'est pour cette raison que le Québec a besoin d'un gouvernement solidaire - pour prendre le leadership nécessaire face à la crise du logement. », déplore Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« La proposition de Québec solidaire ne coûte pratiquement rien à l'État et est la chose juste à faire. En plus de la discrimination réelle que vivent ces locataires, ça encourage à ne pas utiliser les recours du TAL de crainte de se faire refuser un logement. On le fait dans d'autres provinces, on le fait au Québec dans d'autres contextes, il n'y a aucune raison de ne pas anonymiser les dossiers du TAL à moins de trouver ça normal que les propriétaires utilisent ces informations-là contre les locataires. », ajoute Andrés Fontecilla, responsable solidaire en matière d'Habitation.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]